Se cumplen seis años del fallecimiento de la activista trans salteña Lohana Berkins , todo un símbolo de la lucha LGTBI+ por la ampliación de derechos y una pionera "adelantada incluso a la propia comunidad" , siempre preocupada por "empujar los límites" impuestos , según cuentan desde su entorno.

"Yo cuando era pequeña pensaba que había habido un error, que tenía que haber nacido mujer y que en algún momento se iba a corregir. Después de haber conocido el feminismo, me di cuenta que yo tampoco era mujer y que mi manera de ser y construirme en el mundo era ser travesti" , dijo en una entrevista en la TV Pública.

Según ella misma relación, el conflicto interno con su identidad otorgada al nacer se revelaría a sus 13 años. En ese momento, y al no responder a las expectativas de su entorno, su padre la llamó y le dio un ultimátum: "O te hacés bien hombre o te vas".

"Nunca me explicó qué quería decir 'ser bien hombre' y 'te vas', pero yo decidí irme con la certeza de que me iban a ir a buscar, pero sigo esperando. Ahora, visto a la distancia, para mí fue una cuestión liberadora y no me arrepiento", dijo.

Lohana Berkins (Archivo/Télam)

Lohana se mudó primero a Salta Capital y luego a la Ciudad de Buenos Aires entre fines de los '80 y principios de los '90, empujada por la prostitución como única alternativa viable.

En ese contexto fue que conoció el activismo contra la violencia policial y la criminalización de la prostitución y la idetidad travesti. Así es como cofundó la Asociación Mujeres Argentinas (AMAR), donde permaneció poco tiempo.

En ese momento, Berkins se unió a la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) de la que partió en 1998 para formar su propia organización, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual (ALITT) que presidió hasta su muerte.

Lohana fue una pionera, en palabras de la gente que más la quiere, y luchó incansablemente por abrir puertas para la comunidad travesti trans, porque ese era su propósito.

Lohana es un símbolo de la lucha LGTBI+ y pionera en la batalla por la ampliación de derechos. (Archivo/Télam)

"Su batalla principal siempre era empujar constantemente la frontera, desplazar los límites y ensanchar los espacios de participación y de existencia plena", le contó a Télam su amiga y biógrafa, Josefina Fernández.

Y Lohana protagonizó una de esas conquistas, porque siendo asesora en la Legislatura Porteña se convirtió en la primera trans del país con un trabajo estatal. Además, se postuló como candidata a diputada nacional. .

Berkins fue asesora en la Legislatura Porteña y se convirtió en la primera trans del país con un trabajo estatal. (Archivo/Télam)

"Ella tenía la doble capacidad de aglutinar y organizar. Vencía así el descreimiento de las compañeras, infundiéndoles confianza", dijo al mismo medio su gran amiga y compañera de militancia, Marlene Wayar.