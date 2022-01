Pese a los récords de contagios, la letalidad de la nueva ola de covid es más leve que las anteriores. ¿Qué cambió? Ahora gran parte de la población está vacunada. No obstante, aún se puede encontrar, sobre todo en redes sociales, a personas que niegan la pandemia y se manifiestan en contra de la vacuna y el Pase Sanitario.

Y si bien en todo el mundo hay quienes cambiaron su postura tras padecer la enfermedad, también están los que no. Por ejemplo, una usuaria de Twitter dijo estar intubada en grave estado con síntomas compatibles con el COVID-19. En sus posteos se manifestaba como negacionista de la pandemia y militaba contra la campaña de vacunación contra el coronavirus llamando a la inmunización "kakunas".

El caso tomó trascendencia por la publicación de Horacio Torres, más conocido en la red social como Periodista de Perón, que no dudó en desearle una pronta mejoría e incitó a vacunarse. "Ojalá se salve esta mujer. Una vez más, no sean boludos, vacúnense. La vacuna salva vidas", subrayó.

Al recorrer el perfil de la mujer, se puede observar que cuando comenzó a implementarse el Pase Sanitario, se mostró en contra y pidió dejar de ir a un supermercado de Avellaneda que lo solicitaba.

También rechazaba la vacuna con insólitos argumentos y llamaba a los ciudadanos responsables "kakunados" en clara alusión al kirchnerismo. "La locura es total", decía esta radióloga que ahora lucha por su vida.

El pasado 11 de enero posteó que tenía fiebre. El 14 que estaba internada y esperaba "salir de esta".

"Hola chicos la cosa está mal, me van a intubar. Estoy muy asustada. Yo soy radióloga y nunca vi una placa igual. Les pido con toda el alma cadena de oración", rogó en su último posteo.

Vacunación en Argentina

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hoy la Argentina tiene al 86% de su población con una dosis, el 74,8% con dos, y el 20% con tres. En total hay 82.268.643 vacunas aplicadas.

No obstante, hay 5.397.650 habitantes de nuestro territorio que no se inmunizaron, y otros 5.538.320 no se dieron la segunda dosis. El primer grupo es el que mayor preocupación genera entre las autoridades sanitarias por las consecuencias que puede atravesar si contraen la enfermedad.

Según un relevamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de los primeros días de enero, el 82% de los internados en las unidades de terapia intensiva por COVID-19 no están vacunados.

De los 5,3 millones de personas aún no se dieron ninguna dosis, la mayoría son jóvenes y niños. Entre los menores de 3 a 11 años quedan 2,16 millones sin inmunizar, y 1,57 millones a los que les falta la segunda dosis.

La idea del gobierno es acelerar este mes y medio para que la vuelta a clases sea con la mayor parte de niñas y niños vacunados. "Necesitamos en enero y febrero aplicar los refuerzos, que inicien o completen esquemas quienes no lo hicieron y avanzar con la vacunación en menores de 18 años para que marzo nos encuentre con el inicio de clases y del otoño con la mayor protección posible para poder enfrentar lo que, esperemos, sea la última etapa de la pandemia", indicó a Télam la ministra Carla Vizzotti, que la semana pasada estuvo reunida con su par de Educación, Jaime Perczyk, para planificar la campaña.