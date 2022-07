En los últimos días, Marixa Balli se convirtió en tendencia tras promocionar en sus redes sociales la generosa actitud de los empleados de un maxikiosco. A través de su cuenta de Instagram, le agradeció públicamente al local, por regalarle un café con leche todas las mañanas.

A raíz de aquel agradecimiento, la actriz comenzó a recibir innumerables propuestas de todo tipo. “Amores, son unos divinos totales. Me están mandando muchísimos mensajes", había puesto Balli en una historia de Instagram.

Luego, prosiguió contando qué tipos de canjes le estaban ofreciendo: "Me ofrecen de todo, de onda: masajes, chocolates, panadería. ¡Son divinos! Ay, Dios, mío. Me siento emocionada. Los quiero”, contó.

El canje que causó polémica en las redes.

En las redes, le dijeron de todo por el canje con un kiosco

A pesar de que en las últimas horas se mostró superagradecida por la gran cantidad de propuestas que le estuvieron llegando, lo cierto es que en las redes sociales, la actriz se volvió viral por tener canje con el quisco, y muchos la mataron por ese motivo.

Debido a la repercusión que había tomado el tema, Marixa salió a dar explicaciones a través de un vivo de Instagram, en donde contó: "Siempre mis menciones son más que nada de onda porque me enamoro de los emprendedores, porque creo que somos todos laburantes y me encanta cuando alguien tiene un proyecto”.

En ese sentido, la vedette se encargó de aclarar que no se trataba de un canje, sino que los mencionaba en sus historias de Instagram solo por "buena onda".

La actriz se volvió tendencia por el "canje" con el kiosco.

“Si lo hiciera me nefrega, me parece genial. Valoro la buena onda de los chicos, que abren a las 7 y que me regalaron un café. Salen en las redes a bardear como minimizando. Yo estoy feliz de que me hayan regalado un capuccino”, respondió Balli, ante las múltiples burlas que recibió.

Sin embargo, también hubo quienes salieron a apoyarla y bancaron su actitud: “Marixa Balli es pueblo”, comentó un usuario, y muchos coincidieron con su tuit.

.

Asimismo, otra internauta bancó la postura de la mediática, y no tuvo ningún problema en apoyarla en las redes sociales y escribió: “Amo a Marixa Balli porque es humilde pero posta, no como las bol... de acá, que flashean nac and pop por cualquier gilada”.

"Que grande Marixa Balli. Sencilla y humilde", comentó otro joven de Twitter, y más de uno coincidió con su pensamiento. Por otro lado, un usuario aprovechó el momento para tirarle un "palito" al resto de los famosos: "Es la única, entre todos los famosos, que labura. Y donde puede meter canje, lo hace".