Las redes sociales han demostrado tener grandes ventajas y también grandes desventajas. Además, han modificado de una manera sustancial el accionar de todos en la vida cotidiana, por ejemplo, en el registro de cada momento y de los pequeños detalles que se presentan en el devenir de los días y que antes solo quedaban en el recuerdo de haber estado en un determinado lugar o en la oralidad de contarlo posteriormente.

Hoy en día, las personas sacan fotos y graban videos casi para todo y un caso que es muy común es el de capturar imágenes antes o durante una comida. Con eso una chica buscó hacerle una broma y poner a prueba a su novio antes de almorzar.

Fue así que la joven usuaria @lugonsand grabó un pequeño clip de TikTok llamado "probando su paciencia" en el que, haciéndole creer a su novio que le estaba sacando fotos, en realidad solamente quería grabar sus reacciones ante cada toma fallida que salía "mal".

En ese momento, la pareja se encontraba en un restaurante de comida del mar cuando la chica no tuvo mejor idea que crear ese pequeño obstáculo para ver si su enamorado podía sortearlo con éxito. "Cabe recalcar que nos moríamos de hambre" señaló ella en la descripción del video.

Lo gracioso es ver la transformación en el semblante del novio que comenzó bien, aceptando posar nuevamente, hasta que luego de algunas supuestas fotos comenzó, primero, a querer hincar el tenedor en su almuerzo para empezar a comer y luego, con cara de fastidio y resignación, lanzando un desahuciado "amor, tengo hambre". Así las cosas, el chico pudo contenerse.

El video se hizo viral en esa red social y, en tan solo un par de días, ya cosechó casi 44 mil likes y un gran cantidad, tanto de visualizaciones, como así también de veces en las que fue guardado en "favoritos" y compartido.

En los cientos de comentarios que hicieron los usuarios de TikTok, la mayoría eligió destacar el temple del chico para aguantarse las ganas de comer: "pobrecito, se moría de hambre" o "la paciencia del bro es única".

Por su parte, otros tantos aprovecharon para contar sus experiencias o advertir que pasaría si tuvieran que enfrentarse a esa situación: "Me hacen eso y no vuelvo a salir con esa persona"; "yo hice eso con mi novio y me terminó" o "yo a la segunda me ponía a comer" o "me desespero como si fuera yo"