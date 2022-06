Plataformas como TripAdvisor y Google se volvió fundamental para los restaurantes, ya que los comentarios pueden incidir en la decisión de potenciales clientes de visitar un local. Por ese motivo, los propietarios están muy atentos a las reseñas: tanto para disculparse por errores como para dejar en ridículo a algunos críticos.

Y si bien los últimos casos no son la mayoría, cada vez que aparece uno es muy celebrado en las redes sociales. Eso justamente lo que ocurrió el pasado miércoles, cuando la cuenta de Twitter compartió la réplica de un restaurante y se volvió viral: "Buena respuesta", escribió el "influencer de los mozos" junto a varios emojis de aplausos.

La "disputa" ocurrió en Barcelona, más precisamente en Koh, un prestigioso restaurante de comida japonesa de la ciudad condal de España. Sin embargo, su reputación (4.4, basada en 716 comentarios de Google) no parece conformar a todos sus clientes.

Un usuario, identificado como GMM Crazy Golf Tour, quedó disconforme con su visita y dejó una calificación de 2 estrellas.

"La comida es buena, pero no creo que valga lo que piden. Y a nivel detalle, si ofreces un chupito con lo que pago por cenar, podrías invitar", escribió el comensal.

La respuesta del propietario del restaurante llegó a Twitter y se volvió viral.

La respuesta del dueño del restorán se volvió viral

La crítica no pasó desapercibida y el dueño del establecimiento decidió usar el nombre de usuario del crítico para desacreditar sus argumentos: "Sí, disculpa, es que no sé porque no invitamos a un sake japonés de exportación... igual que el golf, los palos, ¿los regaláis? Digo, por lo que pagas por la hora...".

Cuando el diálogo llegó a Twitter, fue muy celebrado por los usuarios. Incluso algunas personas dijeron que hasta "les dio ganas" de visitarlo. "Jajajaajaj q bonitas palabras para mis oídos", escribió otro usuario.

"No entiendo por qué la gente hace valoraciones estúpidas. Que una empresa valore diciendo eso, es para que le cierre el negocio la verdad. Ahora la respuesta genial, sin faltar al respeto y con educación, le ha dejado de gilipo...", sostuvo otro.

Y si bien el local especializado en gastronomía asiática tiene un gran reputación, no le faltan detractores; que son los menos, pero muy intensos.

Por ejemplo, hace un par de días, Fernando Locatelli le dio una calificación de 3 estrellas y escribió: "La comida genial. Pero cuidado si crees que te invitan a un limoncello japonés, no es invitación, luego te dice la camarera que era sugerencia y lo pagas a 3.5 euros cada uno. El resto, genial como siempre, pero esto me parece que no es correcto".

"Siento mucho la confusión, de verdad, nunca hemos intentado vender nada por la cara. Nuestro Sake con Yuzu es importado y un producto del que nos sentimos muy orgullosos", fue la respuesta del restaurante.