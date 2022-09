La ropa blanca es una de las más elegidas en las tiendas, no solo por su tono distinguido, elegante y neutral, sino también porque facilita la combinación con cualquier otra prenda de distinto color. Sin embargo, y sin lugar a dudas, corre más riesgos de mancharse o estropearse por el uso diario.

Uno de los mayores problemas que surgen en este tipo de prendas es la adhesión de manchas amarillas, principalmente, en la zona de las axilas. Esto es producto a la transpiración que puede generarse tras altos días de calor, así como también, como consecuencia del uso de un desodorante no apto para el tipo de color o tela.

Sin embargo, para quienes creían que no había solución y que debían deshacerse de esa prenda que tanto les gusta, en la nota podrán encontrar múltiples tips y secretos ocultos que rápidamente resolverán el problema. Además, se realizan con ingredientes caseros, por ende, no se ven obligados a adquirir productos costosos de limpieza que no terminan de eliminar la mancha.

Dale una nueva vida a tus prendas siguiendo los siguientes consejos que no dejarás de usar. ¡Mirá!





Tres trucos caseros para eliminar manchas amarillas de la ropa blanca.

En esta oportunidad, conocerás tres trucos infalibles que le darán una solución a tu problema de las axilas percudidas o manchas amarillas:

1. Vinagre

Uno de los ingredientes que más beneficios trae a la limpieza del hogar es el siempre fiel vinagre. En este caso no se utilizará para limpiar o desinfectar superficies de la casa, sino para el lavado de ropa. Debido a su composición química, el vinagre blanco elimina las manchas y cualquier tipo de olor desagradable.

2. Pasta de dientes

La pasta de dientes también se posiciona dentro de los más utilizados para remedios o trucos caseros. En esta oportunidad no solucionará ninguna quemadura o ardor, sino que será ideal para dejar tu ropa blanca como nueva. ¿Cómo utilizar el dentífrico? Solo tendrá que colocarlo en el lugar donde se ubica la mancha y cepillar cuidadosamente hasta que se vaya eliminando de la tela. Luego, enjuagar con abundante agua y lavar normalmente.

3. Limón

En última instancia, tendrán la opción de lavar la prenda con limón. Esto funciona porque el jugo que elimina la fruta también es antioxidante y perpetúa sobre la mancha. El método es muy sencillo, deberá colocar el zumo sobre la mancha y dejar reposar al rayo del sol durante un día. Una vez transcurrido el tiempo, podrá continuar con su lavado habitual.