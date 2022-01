El periodista deportivo, Flavio Azaro, reculó tras sus desagradables comentarios tras presentar la noticia del atentado al bar "Maricafé", del barrio porteño de Palermo.

Azzaro fue entrevistado por Esteban "Pelado" Trebucq, en el aire de Crónica HD. "Cuando te pasan estas cosas te replanteas ciertas posturas", aseguró el presentador de "La Primera".

Asimismo, el panelista de "Polémica en el Bar" planteó: "Lo que verdaderamente me parece inapropiado fue la falta de empatía que tuve con la gente a la que le prendieron fuego el local. Actué como un ignorante".

Sin embargo, no reculó y se preguntó: "¿Por qué tiene que haber un bar exclusivo para personas homosexuales?. Hay personas que se victimizan, y no creo que sean víctimas". "Igual insisto, sé que estuve mal. Pero esos mismos que hoy me están criticando son los que me critican por cualquier cosa", analizó.

"Yo me siento libre, como ellos también se siente libres. Hay personas que van a ese bar y por ahí se identifican con lo que yo dije. Me jode cuando te dicen que sos un hijo de p..., yo te tengo que deicr que yo no siento odio por un p...", sentenció el conductor de la mañana de Crónica.