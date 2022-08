Noemí Rosa Castro, más conocida como Dorys del Valle, fue una de las actrices más queridas y respetadas del país durante las décadas 70 y 80. Empezó su carrera artística cuando era muy chica y nunca dejo de trabajar, sin embargo, paso momentos muy difíciles que le marcaron el destino para siempre. Asimismo, durante el 2019 y 2020, se aisló completamente de todo y decidió recuperar el tiempo perdido con su familia.

La mujer nació en el barrio porteño de Palermo en una familia clase media. Sus padres se separaron de muy jóvenes y como consecuencia de esto, su madre (modista) y abuela (inmigrante ama de casa) debieron salir a luchar con ella en brazos. A lo largo de su vida, la relación con su padre fue empeorando y casi no tuvieron vínculo.

Desde que era una nena soñaba con ser una artista, pero su papá no estaba de acuerdo con esto. Pese a que no recibió el apoyo de él, se anotó en Instituto Vocacional de Arte: Manuel José de Labardén junto a actores de renombre como Graciela Borges, Pepe Novoa, Marilina Ross y Fernanda Mistral. En su adolescencia, inicio su carrera como bailarina clásica en la Escuela Superior de Danzas del Teatro Colón de Buenos Aires. Para aquel entonces, decidió que no quería llevar el apellido de su progenitor y por este motivo cambio se nombre. Según contó, Dorys derivo de su segundo nombre de su madre y "del valle" refiere a su fe a la virgen situada en la provincia de Catamarca.

El golpe que le cambio la vida

Su carrera como bailarina profesional estaba despegando y prometía ser próspera. Junto a un amigo realizó la clásica obra "El lago de los cisnes" en el teatro Ateneo. En una de las funciones, salió a saludar a los espectadores e hizo un mal movimiento que culmino en una fractura del dedo del pie. Durante un año entero estuvo infiltrada e imposibilitada para bailar. Finalmente, abandono la actividad y se vio obligada a emprender nuevos rumbos.

Desde muy joven se destacó por su belleza y simpatía, por eso en 1955 se incribio en "Miss Televisión". Luego de pasar distintas etapas, fue coronada como reina por Isabel Sarli. En ese mismo evento conoció a su descubridor Armando Bo, quien le dio la oportunidad de crecer en la industria nacional. Dos años después, debutó por primera vez como actriz en televisión. Su primera parda fue

Posteriormente, Dory trabajó como media vedette en varios espectáculos de revista y fue un icono de sensualidad. De hecho, fue una de las primeras mujeres en hacer striptease en la película "Extraña ternura", un melodrama de temática de 1964 y que fue dirigido por Daniel Tinayre. Luego trabajo en distintos proyectos televisivos, teatrales y hasta pudo desarrollarse en el cine. Entre los títulos más destacados de su carrera se pueden nombrar: "Alta comedia", "Rolando Rivas, taxista", "Pobre diabla", entre muchos otros.

La vida detrás de la actriz:

A lo largo de su historia tuvo muchos amores, que en algunos casos fueron muy polémicos. Su primer gran amor fue el director Francisco Guerrero. Esta relación duró muchos años y dio fruto a dos hijos: Fernanda (que es asistente social y esposa del actor Jorge Marrale) y Martín (que es periodista, productor y realizador de televisión, publicidad y teatro). Después de un tiempo, decidieron separarse y cada uno siguió su camino.

Más tarde, del Valle, estuvo en pareja con el actor y humorista Emilio Disi. En aquel entonces esa pareja era una de las más queridas por el público, ya que se mostraban muy enamorados, pero terminaron la relación en un gran escándalo. Hace algunos años, la actriz comentó que no la paso bien el tiempo que estuvo con el intérprete y además, confirmo que él le saco todo lo que tenía y se juntó rápidamente con otra mujer.

Una actualidad alejada de todo

Las últimas participaciones de la actriz fueron en "Mujeres de cenizas" (2016) y "Acaloradas" (2018). Desde dichos trabajo, no volvió a los medios y decidió recuperar el tiempo con su familia y amigos. Según dijo en una entrevista, le llegan propuestas, pero decide no aceptarlas porque no siente que sean para ella. Además, aseveró que la actuación no es lo mismo que antes.

Durante el aislamiento, se aisló mucho de sus allegadas y debió empezar terapia para tratar su miedo y tristeza. Gracias a la ayuda del especialista, poco a poco fue recuperando la energía. Si bien no está trabajado en ningún lado, es activa en sus redes sociales donde publica imágenes de su carrera y de su día a día.