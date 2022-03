En las últimas horas trascendió un escandaloso episodio que fue protagonizado por Brenda Asnicar en los Estados Unidos. Resulta que la actriz quiso pedir un trago en un renombrado restaurante de Miami, pero, al tener encima su identificación, el local legalmente no podía cumplirle su deseo. Esto no le gustó nada a la mediática y terminó interviniendo la Policía.

Todo sucedió el pasado jueves, cuando la ex Patito Feo ordenó un cóctel sin contar con el famoso “ID” norteamericano. Ante la negativa, la mediática no habría reaccionado bien y las cosas comenzaron a alterarse.

Según relató Laura Ubfal en América TV, “el tema es que Brenda pidió un cóctel, pero no tenía su ID. Entonces, el mesero le dijo que no le podía vender alcohol”, relató la periodista y agregó que Asnicar replicó lo siguiente: “¿No me reconocen?”.

Es necesario recordar que en el estado “soleado” es ilegal venderle bebidas alcohólicas a las personas que no cuenten con el mencionado documento. “‘Esto no es Argentina, esto es Estados Unidos, te tengo que pedir una identificación”, habría señalado el mozo según Ubfal.

Finalmente, la discusión fue tal que intervenir el gerente del lugar y posteriormente la Policía local. “El manager del restaurante le reiteró que no podían venderle alcohol. Finalmente, Brenda se calmó, entendió todo. Partió cabeza gacha, no hubo cóctel y tuvo suerte que no terminó presa”, aseguró la periodista.

¿Cuántos argentinos hay en Estados Unidos?

Según un Pew Research Center sobre datos del Censo de Comunidades estadounidenses del 2017, los argentinos se encontraron en el puesto número 14 en cuanto a las poblaciones hispanohablantes en el país del norte. Esta categoría es liderada por los mexicanos, que, hasta dicho año, eran 36 millones viviendo allí.

Además, de acuerdo al mencionado estudio, desde el 2000 hasta el 2017, los argentinos crecieron un 158%. En adición, cerca del 45% de los inmigrantes celestes y blancos, viven en los Estados Unidos desde hace más de 20 años y un 55% ya son ciudadanos “yanquis”.

En cuanto a su lugar de residencia, la mayor cantidad de argentinos está concentrada en el estado de Florida (29%), seguido por California (18%) y por Nueva York (10%).

Por último, tienen una media de edad de 39 años, diez años superior al resto de sus colegas latinoamericanos.