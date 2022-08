Pablo Granados fue una pieza fundamental en programas como VideoMatch o Peligro: Sin Codificar. Sin embargo, debido a la pandemia, el exitoso humorista decidió dar un giro drástico en su carrera: rechazó una propuesta de Marcelo Tinelli y se mudó a un campo rodeado de huertas lejos de la Ciudad. ¿Cómo vive?

El actor, de 57 años, comenzó su carrera como humorista y presentador en un programa local de Rosario, Santa Fe, su ciudad natal. De ahí en más, fue sumando múltiples experiencias que lo posicionaron como un histórico comediante de la televisión argentina.

Junto a su amigo Pachu Peña, protagonizó una dupla explosiva en sketch para VideoMatch, ShowMatch, y tiempo más tarde, Peligro: Sin Codificar. Además, suma grandes participaciones en programas como: Cantando por un Sueño, Lo mejor y lo peor, Pablo y Pachu o hasta la película argentina “Bañeros 3”.

A pesar de su larga trayectoria de más de 20 años en la pantalla chica, el humorista decidió retirarse de la televisión para darle un giro a su vida: se mudó a una pequeña localidad del interior de la provincia de Buenos Aires a realizar tareas de campo, cuidar su huerta y crear contenido para las redes sociales.

Todo se originó a partir de la pandemia, pero hoy vive rodeado de naturaleza en Lima, Zárate. Conoce qué fue de la vida de Pablo Granados, el humorista que rechazó la vuelta con Marcelo Tinelli por su vida en el campo.





La nueva vida de Pablo Granados

Pablo Granados y su vida en el campo.



A comienzos de la pandemia, el actor decidió mudarse a su casa en Zárate, que hace varios años estaba sin uso. Sin embargo, no se esperaba que daría un cambio rotundo en su vida. “Iba un fin de semana o 15 días en el verano, pero la cuarentena me encontró ahí y ahora no me vuelvo. Es mi lugar en el mundo, eso yo ya lo sabía, pasa que no vivía ahí”, sostuvo en una entrevista.

En seguida, cambiaron sus hábitos y rutinas. Hoy se encuentra en un lugar ideal para descansar al aire libre, rodeado de sus plantas, huertas y animales. “Vivir en el campo es lo más”, sostuvo, en 2021.

“Y el campo tiene esa cosa de bajar a tierra. O que salís, no sé, a dar una vuelta en bici para recargar. Con perros que antes no tenía, me gusta estar ahí. Igual a veces extraño un poquito. Si quiero hacer un caipiroska voy y saco un limón de ahí”, contó.

No obstante, no se arrepiente de haberse mudado y hoy no tiene intenciones de regresar a su vida en la Ciudad de Buenos Aires: “No vuelvo, me sacan con una grúa”, aseguró. Aun así, Pablo Granados destacó que lo más difícil fue separarse de sus hijos Miguel, Mery y su nieta Bernardita.

Por lo pronto, está en pareja con la actriz Camila Delossan, con quien comparte su vida en la naturaleza y entre ambos se dedican a crear contenido en redes sociales.

Pablo Granados y su faceta en redes sociales



El actor rosarino ya decidió que su nueva vida sería en Zárate. Por eso, buscó una nueva faceta para seguir con el humor pero sin tener que regresar a la Ciudad: “Yo estoy mucho en redes y puedo hacerlo desde acá, acá se vive con menos, se gasta menos en cosas materiales y se puede ser feliz con menos”, expresó.





“Es un placer crear contenido especial para ustedes en estas fechas, ojalá lo disfruten tanto como yo”, dijo alguna vez en su cuenta personal de Instagram. Actualmente, cuenta con 1,8 millones de seguidores y constantemente sube videos para mostrar su nueva rutina campestre.

De esta manera, el histórico humorista de la TV se trasladó a las plataformas virtuales. Su vida es más tranquila, pero sigue contagiando de risas y comedia a todos sus seguidores.