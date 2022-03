Podría ser tranquilamente imagen de una línea de belleza, pero ella prefirió desde muy chica la actuación al modelaje. Nacida en Necochea, Mar Zamarbide terminó la secundaria y marchó para Buenos Aires en busca de su vocación, y encontró la fama. Pero las cuatro paredes de un estudio de televisión pronto no serían suficiente para mantenerla quieta. ¿Qué fue de su vida?

Para muchos, Mar Zamarbide tuvo sus inicios en la cuarta temporada de Casi Ángeles, la popular tira de Cris Morena donde interpretó a Uma, un rol tan relacionado con su nombre que la propia Mar a veces se olvida que no fue su llegada a la televisión. En su lugar, luego de estudiar actuación bajo grandes del teatro como Augusto Fernándes, Norman Brisky y Lito Cruz, Zamarbide debutó en la película "Tocar el cielo", y se hizo conocida en la telenovela "Niní".

La actriz saltó a la fama en Casi Ángeles.

"Hasta yo tengo que pensarlo dos veces: es retroceder mucho y fueron casi a la par. Digamos que en Niní me hice conocida, pero el impacto fue en Casi Ángeles: todos asocian mi nombre a ese producto", reconoció Mar en diálogo con Teleshow. A partir del éxito de la telenovela adolescente, Zamarbide continuó su carrera junto a grandes figuras del entretenimiento.

"Un amor en tiempos de selfie", con Martín Bossi, "Babylon", con Gastón Portal, "El fútbol o yo", con Adrián Suar y Julieta Díaz. Y junto a los grandes nombres, la actriz también nutrió su propia carrera, creando y participando en shows itinerantes, programas de radio y obras de teatro. Pero su firme andar en el mundo del entretenimiento pronto se topó con una tragedia que lo cambió todo.

Incendio, pérdidas y un nuevo comienzo

En marzo del 2020, Mar Zamarbide compartió con sus seguidores de Instagram una dura noticia. "Arrancar de cero", tituló su posteo, donde reveló que había sido víctima de un robo: "Me incendiaron mi casa, entraron a robar y la prendieron fuego, perdí casi todas las cosas materiales: mis fotos de chica, ropa, objetos que traje de viajes, cuadros que pinté y otros que amaba, muebles que restauré, todo".

Luego, Zamarbide confesó que este hecho no es la única mala noticia que tuvo durante este último tiempo: "Perdí a mi papá hace unos meses y cuando terminé de grabar este video también se estalló la pantalla de mi celular". Pero su momento de dificultad fue más allá de lo que dejó ver en ese posteo de Instagram: "Sumado a eso, también tuve una experiencia muy violenta en el trabajo en el que yo estaba, pero mucha violencia, con denuncia policial", confesó a Teleshow meses después.

Con estos pesados eventos dejando su vida en cero en poco más de dos años, Mar confesó a sus seguidores que tenía dos opciones: "victimizarme o aprender, y decidí aprender". Comprometida a convertir la tragedia en un momento de aprendizaje, la actriz terminó su comunicado con una reflexión: "Quería compartir esto porque a veces uno piensa que le está pasando algo horrible y no, porque siempre hay cosas peores. Te pueden robar y quemar tu casa en plena pandemia de coronavirus, así que vos, que tenés tu casa, quedate en casa".

Naturaleza, espiritualidad y sanación

De actriz a influencer y "comunicadora de consciencia". (Instagram: @marzamarbide)

A raíz del duro período que atravesó al inicio de la pandemia del coronavirus, Mar entendió que "la vida es movimiento", y comenzó a vivirla como tal. "Empecé a moverme para donde vaya la vida. De esta forma, cuando tenga que modificar o cambiar algo, la voy a estar viviendo desde la materia. Me pongo un poquito profunda, pero es más o menos que de la nada todas las posibilidades. A mayores condicionamientos, más trabas desde la materia", explicó a Teleshow sobre su nuevo estilo de vida.

La ex Casi Ángeles comenzó entonces a compartir una parte de sí misma que siempre había existido, una parte que vibra en otra sintonía: "Yo siempre fui vegetariana, ahora soy vegana, aunque a veces vuelvo al vegetarianismo si me da ganas de comerme un dulce de leche, por ejemplo. Pero desde muy chica arranque con el budismo sin saber de qué se trataba: empecé sin saber de qué se trataba, no sabía que eso tenía un nombre".

Mar Zamarbide en la India. (Instagram: @marzamarbide)

Meditación, turismo sustentable y caridad, todo a través de las redes sociales. Desde su Instagram, Zamarbide ayuda a sus seguidores a conectar con la naturaleza, a respirar con conciencia y a participar de un estilo de vida "libre". En el último año, su mensaje se esparció por la red social de Meta, donde hoy tiene más de 71 mil seguidores. Sin embargo, no todos sus mensajes fueron apreciados.

El nombre de la actriz volvió a ser tendencia en Twitter cuando fue acusada de encabezar un movimiento "anti bomberos", a partir de una entrevista donde su invitada afirmó que si hay fuego o incendios no hay que combatirlos con agua porque se debe a un proceso de "transmutación" que lleva adelante la Tierra. Zamarbide volvió a recibir comentarios negativos por otra de sus entrevistas de Instagram, donde otro invitado sostuvo que las enfermedades "no existen".

Fuera de su trabajo en las redes sociales, Zamarbide se encuentra feliz en su soltería, y no descarta un regreso a la televisión, el medio que la vio nacer: "A mí la comedia me encanta, en tele, teatro, donde sea. Me gusta que la gente se ría. Es lo único que te salva".