Catalina Artusi fue parte del éxito de "Chiquititas", con un previo paso por el programa humorístico "Ricos y Famosos". Pero eso no es todo, sino que además tuvo su momento de brillar en "Verano del 98" y "Floricienta", entre otras novelas muy reconocidas por el público argentino.

Pese a continuar con su carrera actoral y un futuro prometedor, a los 18 años decidió abandonar todo y dedicarse plenamente a su familia. Sin embargo, hoy, a sus 32 años, decidió apostar a una carrera artística en México.

Hace unos días, a través de sus redes sociales, donde comparte contenido audiovisual con una comunidad que la sigue desde sus primeros pasos en la TV, la joven compartió una noticia que sorprendió a muchos.

Desde la cama, donde se veía un solo televisor en el piso, la actriz escribió “new home”, y agregó: “Todo lo que tengo es esto. Sé y confío en que las cosas se van a ir dando. Esfuerzo acompañado de positivismo. Feliz en mi nuevo hogar”.

Catalina Artusi en su nuevo hogar.

La nueva vida de Catalina Artusi, ex Chiquititas

En diálogo con TN Show, la artista contó detalles de su radical cambio de vida, desde la decisión de marcharse de la Argentina hasta su nueva vida en la Ciudad de México.

En una charla íntima, la joven comenzó: “Hace unos años tuve la posibilidad de venir a México, pero como Bacco, mi hijo, era chiquito, no me animé. Me dediqué a hacer madre full time y dejé de lado mi carrera. Después intenté hacer otras cosas: tuve mi marca de ropa, con la que me fue muy bien, y estuve de trabajando como encargada en el local de un amigo... Y si bien todo era lindo, nada me llenaba ni me hacía feliz. Todo el tiempo me repreguntaba qué es lo que iba a hacer”.

Y reveló: “En un momento dije 'hasta acá' y empecé a pensar qué podía hacer para estar mejor. Y aunque amo a mi país, la realidad es que no se está produciendo nada, la tele cambió mucho respecto a lo que era cuando trabajaba de chica, entonces sentí que no tenía muchas posibilidades en la Argentina y dije ‘Me voy a México’”.

Cuando la actriz fue consultada por la elección de aquel destino, expresó: “México es un país increíble para los actores porque reúne a todos los artistas de Latinoamérica. Además, acá es normal que un actor de otro país protagonice una tira, está aceptado y la gente es muy fanática, si les caes bien no les importa de dónde sos”.

Catalina Artusi conoció el éxito desde muy chica tras protagonizar muchas novelas.

La ex “Chiquititas” que hoy tiene 32 años, confesó que tener un hijo y una familia propia la hacen sentir realizada, pero reveló que sus proyectos individuales no le estaban haciendo feliz.

“Decidí sacarme el miedo de la cabeza y las trabas como el ‘no puedo’, ‘no voy a lograrlo’ o el ‘estoy grande’ para animarme. Además, también es cierto que la situación del país me ayudó a decidirme, entonces ahorré y saqué un pasaje de ida”, aseguró.

La joven, en tanto, contó que mudarse al México es una experiencia desafiante y que tuvo que empezar de cero, pero en su mente tiene una forma de encarar todos sus nuevos proyectos. “Vine con el lema de que estoy como caballo de carrera: voy para adelante, compitiendo conmigo misma, animándome y dándome aliento a diario, porque obviamente hay días que estoy re triste, extraño y quiero volver. Pero estoy convencida de que es así, de a poco, pasito a pasito y mirando al frente”, contó.

Por último, la Catalina le dio un consejo a sus fanáticos y a toda persona que esté con ganas de hacer un cambio en su vida: “Está buenísimo sacarse el miedo, animarse e ir por lo que a uno le hace bien, porque te va a dar felicidad y el motor para levantarte todos los días. Yo voto por no vivir en automático e ir por lo que realmente quiero y llenarme de esa buena energía”.