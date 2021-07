La pandemia del coronavirus causó estragos en la industria del espectáculo, debido a que, por las inevitables restricciones sanitarias, cientos de obras quedaron paradas o incluso tuvieron que ser canceladas, dejando a ,icjas personas sin su principal fuente de trabajo.

A raíz esta esta compleja situación, algunas productoras y canales, como Telefé, optaron por retransmitir sus mejores contenidos de todos los tiempos, como lo es Floricienta, la telenovela producida por Cris Morena entre el 2004 y el 2005 que, a raíz de su éxito, se convirtió en un éxito internacional.

Reparto de la segunda y última temporada de " Floricienta", emitida en 2005.

Esta producción, que fue reversionada en distintos países y doblada en varios idiomas, no solo fue otro de los grandes sellos de la creadora de Casi Ángeles, Rebelde Way o Chiquititas, sino que también sirvió como trampolín para el gran salto hacia la fama para gran parte de su elenco.

Desde que Floricienta volvió a la pantalla del famoso canal de las tres pelotas, muchos televidentes se preguntaron qué fue de la vida de los actores y actrices que hicieron posible la historia y que, desde entonces, por diversos motivos, continuaron con sus vidas con un perfil más bajo.

Uno de ellos es Alejo García Pintos, una de las estrellas que más se destacaron dentro del reparto de la célebre ficción juvenil con su papel de “Evaristo”, el confidente de “Máximo Augusto ‘Condorito’ Calderón de la Hoya” (Fabio Di Tomaso).

Una escena con Florencia Bertotti ( Floricienta), Fabio Di Tomaso ("Condorito") y Alejo García Pintos ("Evaristo").

Alejo García Pintos e Isabel Macedo ("Delfina Santillán") en " Floricienta".

Sin lugar a dudas, su personaje en la tira de Cris Morena fue inolvidable para muchos millenials que al día de hoy recuerdan sus travesuras y sus frases cómicas en la casa de los “Fritzenwalden”. Sin embargo, esta no había sido la única ni la primera vez que participaba en las obras de la famosa empresaria.

Al igual que en Floricienta, Pintos provocó más de una sonrisa y hasta carcajadas en las jóvenes audiencias de Chiquititas, Rincón de luz, donde interpretó a “Lito Ramos”, o Casi Ángeles, la popular telenovela adolescente donde encarnó al antagonista “Bartolomé Bedoya Agüero”.

Peter Lanzani ("Thiago"), Alejo García Pintos ("Bartolomé") y Julia Calvo ("Justina"), en la primera temporada de " Casi Ángeles"

Así todo, su trayectoria viene de larga data, desde 1986, cuando protagonizó con tan solo 19 años al joven “Pablo Díaz” en la aclamada película de Héctor Olivera, La noche de los lápices, basada en los hechos reales de la persecución, tortura y desaparición a los jóvenes que exigían el boleto estudiantil en los primeros meses de la última dictadura cívico-militar.

Made in Argentina, Cenizas del paraíso o Campo de Sangre fueron otras de las grandes obras en las que brilló a tan temprana edad dentro del séptimo arte. No obstante, el artista oriundo de la capital bonaerense de La Plata no se encasilló en una sola experiencia, y aprovecho cada puerta que se abriera en el camino, tanto en teatros como en novelas.

Alejo protagonizó " La noche de los lápices" a sus 19 años, intepretando a "Pablo Díaz", el único sobreviviente de esa trágica jornada.

Actualmente, a sus 54 años, Alejo García Pintos continúa dedicándose al arte escénico, aunque, en plena pandemia, tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos y cambios. Desde su cuenta oficial de Instagram, con más de 40 mil seguidores, promociona desde su propia página web clases de teatro de forma virtual.

En febrero de este año y en diálogo con Julián Weich y Carolina Papaleo para Vivo con vos (El nueve), el artista compartió una mirada positiva y superadora sobre la pandemia del Covid-19, a pesar de haber reconocido que había transformado radicalmente su vida.

Así luce Alejo García Pintos actualmente. (Captura de pantalla).

Necesitaba evidentemente era bajar un cambio, pensando en este mundo que lo único que se podía hacer era actuar y nada más.

“Cada uno tiene la cuarentena que necesita. Yo necesitaba evidentemente este tiempo para descubrir cosas que no había hecho nunca. Me puse a escribir, di clases por Zoom, empecé a producir cosas, a proyectar cosas con amigos y amigas que no tenía”, expresó entonces. También señaló que ha estado dando clases de “coaching actoral” para personas que no son actores necesariamente pero que desean perder el pánico escénico, entre otras cuestiones.