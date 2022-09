Más que la impactante belleza argentina que cautivó al público nacional en los años 70 y 80, Mónica Gonzaga es una excelente mujer de negocios. Desde que dio su primer paso al mundo del espectáculo con apenas 13 años, supo capitalizar en su belleza y carisma para convertirse en uno de los íconos de su tiempo, llegando a trabajar con los más grandes de la industria y sobreviviéndolos hasta el día de hoy. ¿En dónde se encuentra hoy en día?

Para Mónica, su belleza fue lo que le abrió la primera puerta al estrellato: "A los 13 años me sacaron una foto en la playa, en Mar del Plata, y me seleccionaron para un concurso de belleza. Participé de varios concursos y los gané; había premios increíbles. Así empecé a trabajar en publicidad, como modelo", recordó sobre sus inicios en diálogo con La Nación.

Sobre su salto al cine, la artista le confesó a su propio hijo que su éxito, a sus ojos, fue pura suerte. "Siempre le explico a mi hijo que esto es talento y suerte, 99% de traspiración y 1 % de inspiración. Es azar o destino, no lo sé", confesó. Su primer papel llegó así, de casualidad, cuando una de las actrices de "La carpa del amor" se bajó de la película y su nombre apareció entre los posibles reemplazos.

Suerte o no, una vez que Mónica entró en el mundo del espectáculo, no dejó de trabajar. Con una fuerte inclinación a la comedia, alcanzó la cúspide en los 80, con todas las producciones que protagonizó con los más grandes cómicos como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Juan Carlos Calabró. Su fama creció de tal manera que ya no podía ir a la playa en Mar del Plata sin ser rodeada por una multitud, pero fue un cambio que supo abrazar. "No me hizo mal la fama. Disfruté mucho todo lo que me fue pasando, nunca lo sufrí", resaltó.

Mil amores: su relación con Julio Iglesias, Cacho Castaña y Alejandro Sessa

La modelo comenzó una relación con Julio Iglesias cuando todavía era menor de edad.

Después de su carrera, fue la vida amorosa de la bomba argentina la que dio para hablar. Mónica rompía corazones desde muy joven, y llegó a encontrarse al lado de algunos de los galanes más conocidos del ambiente. Uno de ellos fue el cantante español Julio Iglesias, a quien conoció en un concurso de belleza en Venezuela para después iniciar una intensa relación. Ella tenía 16 años, él, 33.

Hace unos años recordó toda esa experiencia: "Hoy Julio estaría en cana, no sale nunca más. Me había ido a un concurso de belleza en Venezuela. Empezamos a hablar, fuimos a ver el espectáculo y bueno, pasó. La diferencia de edad lo viví como algo natural. Nunca me lo pregunté". La actriz y el cantante tuvieron sus idas y vueltas por otros diez años, hasta que dejaron de mantener contacto. Hoy, Mónica lo recuerda con cariño.

Mónica mantuvo una relación con Cacho Castaña por cuatro años.

Después de Julio, el otro gran amor en la vida de Mónica fue nada más ni nada menos que Cacho Castaña, a quien conoció de joven en su debut cinematográfico. "Cacho fue mi amigo de la vida hasta que falleció. Sentí mucho su partida porque el gran amor que tuvimos se transformó en una amistad entrañable. Nos mirábamos y sabíamos lo que le pasaba al otro", comentó sobre su relación con el galán argentino.

A pesar de sus muchas relaciones, solo una de ellas terminó en casamiento: su unión con el empresario cineasta, director y productor de cine Alejandro Sessa. La pareja llegó a producir un hijo, Adriano, antes de que Sessa perdiera la lucha contra el cáncer, que dejó a Mónica viuda y con un hijo que criar entre filmaciones y temporadas de teatro. Las circunstancias los volvieron muy cercanos, con Adriano trabajando como su representante en la actualidad.

Viajes, streaming y multa en dólares: el presente de Mónica Gonzaga

Entre trabajo y familia, Mónica Gonzaga se dedica a viajar por el mundo.

El presente de Mónica Gonzaga está tan frenético como nunca. La modelo y actriz nunca dejó de trabajar: ahora se prepara para hacer la segunda temporada de la serie Barrabravas a través de Amazon Prime Video (aunque confesó que el nuevo modelo de streaming no la convence) y acaba de filmar el thriller "Pensamiento lateral", junto a la española Itziar Ituño.

En el amor se encuentra soltera, su última pareja fue el periodista Rosendo Fraga hace ya algunos años. "Me gustaría estar con alguien", confesó la argentina, quien defendió el romance de la China Suárez y Rusherking tras las críticas por la diferencia de edad, argumentando que no tendría problema en estar en una relación con alguien menor.

Recientemente, la actriz volvió a los titulares después de protagonizar una denuncia frente al estado de Uruguay, quien penalizó a su hijo Adriano por organizar una fiesta clandestina de 500 personas en su residencia de Punta del Este en febrero del 2021. "Todo empezó con un asado que hizo mi hijo en casa, para ocho amigos", explicó la madre. "Todo estuvo bien hasta que a los chicos se les ocurrió mandarle la ubicación a dos colegios para que fueran chicas. Eran ocho boludones, no iban a festejar el cumpleaños solos. Yo los entiendo. Pero se viralizó", detalló para Intrusos.

Según Gonzaga, su hijo "firmó cualquier cosa" porque tenía miedo de que ella "lo matara a palos". Entonces la carta fue archivada y queda pendiente una multa, sobre la que su abogado trabaja y que ronda los 30 mil dólares. "Es un problema grave, que me quita el sueño, pero espero que los uruguayos entiendan y que podamos hablar cara a cara y que la cosa se arregle", declaró Gonzaga para cerrar el tema.