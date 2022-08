Albertito es uno de los cinco herederos del humorista, Alberto Olmedo. Si bien su apellido es de gran renombre, lleva una vida muy alejada de las pantallas que alguna vez copo su padre. Actualmente, trabaja como repartidor de una conocida plataforma de compra y venta de productos e incursiona el arte a través de las redes. Si bien lleva un perfil muy bajo, recientemente quedo en el ojo de la tormenta porque puso condiciones económicas para a los medios de comunicación que lo llamaron para hablar de un nuevo aniversario del nacimiento del actor cómico.

A diferencia de los otros hermanos Olmedo, Junior no conoció a su padre. La conocida actriz y vedette, Nancy Herrera, se había enterado de que estaba embarazada el 5 de marzo de 1988, ese día en que cambio la vida de todos para siempre. Por la noche, la pareja festejo la bendecida noticia en el departamento que estaba alquilando el humorista en Mar del Plata a raíz de la temporada de verano. En medio del festejo, el rosarino cayó desde el balcón de la torre y falleció casi en el acto. 5 meses después del triste hecho, nació quien sería el hijo menor del comediante.

Herrera y Olmedo estuvieron en pareja desde 1980 a 1988.

Una vida alejada de los medios

Gran parte de su infancia y juventud estuvo en contacto con la industria artística nacional debido al trabajo de su madre y además, en todos lados lo conocían como el hijo de Olmedo y en cierta forma, esa rotulo lo posicionaba. Al pasar los años se decidió por mantenerse al margen de lo mediático y emprendió un perfil casi anónimo. Durante muchos años trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero con el cambio de gobierno y la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, se quedó sin su puesto e inicio una nueva etapa.

Luego de que culmino su contrato con el estado, un amigo le dio empleo en una inmobiliaria donde se desarrolló como vendedor. Asimismo, durante el 2021, consiguió la posibilidad de sumar un nuevo ingreso como repartidor de pedidos en la empresa MercaFlex que se encarga de repartir los paquetes de la conocida plataforma de compra y venta, Mercado Libre. Segun comento en distintas entrevistas, está cómodo con esta rutina y reparte su tiempo entre ambos lugares.

La conexión con el humor

Quienes lo conocen destacan que Albertito siempre tuvo mucho humor, de hecho, hay quienes lo definen como el más parecido del capocómico. A pesar de que siempre hizo reír, no se animaba a estar en contacto con público que no sea conocido. Sin embargo, por la exigencia de una amiga, decidió probar suerte en TikTok. Poco a poco fue encontrando su tipo de contenido característico y fue creando una comunidad de seguidores que no solo lo apoyaban por su apellido, sino también por su particular forma de ser.

Sus videos son de lo más variado, pero siguen un mismo hilo conductor: la comedia. Dentro de los populares se encuentran los que cuenta anécdotas o peripecias de los trabajadores de delivery y también muestra el "detrás de escena" del proceso de envío de los paquetes. Su madre, Nacy Herrera, es una participante recurrente en las presentaciones y relatan como es la vida de ambos alejados de los medios. En ocasiones, aprovecho el espacio para desmentir muchos rumores acerca de la abultada herencia que el público piensa que dejo Olmedo padre.

La polémica por las entrevistas

Debido a que es el único hijo que no conoció al humorista, cada aniversario de cumpleaños o fallecimiento, los distintos medios de comunicación del país se interesan en saber como es su relación con lo sucedido. Si bien antes lo hacía de onda, Junior comentó que empezó a ver estas pequeñas participaciones como un nuevo ingreso tras visitar el programa de Tomás Dente, donde le pagaron entre 7 mil y 10 mil. A raíz de esto, hace pocos días se generó una gran polémica en las redes sociales.

El 24 de agosto, día que cumpliría 89 años Olmedo padre, el hijo publicó un video en donde hablaba al respecto. "Buen día, gente. ¿Cómo andan? Hoy, 24 de agosto, cumple papá así que lo festejamos", inició el TikTok y continuó "Hoy me llamaron de tres canales de aire y cuatro radios, pero no salgo en ninguno, aviso".

Tras el video que publico Albertito, muchos usuarios y figuras del espectáculo salieron a criticar su posición. Debido al revuelo, el hombre de 34 años, salió nuevamente a hablar en sus redes sociales y aseguró "Tomé la decisión de pedir un poquito de dinero. Para que tengan una idea, pedí un tanque de nafta, ninguna locura" y finalmente sostuvo "Desaparecen todos. Nadie quiere pagar nada".

Pese a todo lo sucedido, no se puede negar que Olmedo Junior la está rompiendo en TikTok. Actualmente, tiene más de 17 mil seguidores y tiene un promedio de 136 mil "me gusta". Más allá de su nueva fama en la red social, continua con su trabajo de repartidor y la vida alejada de los estudios de televisión.