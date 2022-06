No se puede negar que las hermanas Pastorutti son un icono del folclore nacional, ya que ha sabido perdurar sus melodías por más de dos décadas. Natalia es la menor del duo y solo tenía 13 años cuando subió por primera vez al escenario para cantar. A pesar de que nunca le falto trabajo en el ámbito musical, pocas personas saben que dedicó muchos años de su vida al estudio y a la familia.

Nacida en Arequito, Santa Fe, es la segunda hija de Griselda Haydee Zacchino y Omar Alberto Pastorutti. Desde pequeña sus padres le inculcaron el amor por la música, por eso ambas niñas tomaron clases de órgano y guitarra. Además, aprendió a cantar a la par de la mayor. La buena relación y unión entre ambas llevo a que se comenzaran a presentar juntas en distintos eventos regionales hasta que La Sole saltó a la fama.

Si bien Soledad comenzó su carrera como solista, no dudo en incorporar a su hermana al sueño. De esta manera, la familia inicio una enorme gira por distintas fiestas nacionales que culminaron en enero de 1996 en el festival más importante del país, Cosquín. En este lugar pudieron demostrar todo el talento que tenían y recibieron el premio de Oro como revelación.

Ese mismo año, Natalia hizo varias colaboraciones en el primer álbum de La Sole. Además, hicieron una gran gira, de hecho, cantaron en 181 pueblos y ciudades de Argentina. Durante el Campeonato Mundial de Fútbol, las Pastorutti acompañaron al seleccionado argentino a Francia y pusieron sus voces para el álbum de la competencia editado a nivel internacional.

Para 1999 tuvo su primera experiencia actoral en el cine. En esa oportunidad, participo en la película "La edad del sol", la cual fue un enorme éxito, ya que fue vista por más de un millón de espectadores. En los años que siguieron, continuó colaborando en los CDS de su hermana y la acompaño a cientos de conciertos como duo.

Gracias al talento y el carisma de esta familia, se hicieron conocidas en muchos países no solo de América sino también de Europa. Con la actuación de Soledad en la tira infantil-juvenil, "Rincón de Luz" ambas chicas se fueron de gira por Israel y llevaron la música nacional a la máxima exposición. A pesar de que vivían con mucho trabajo, Natalia decidió seguir estudiando.

Ambas fueron muy importantes para la carrera de la otra.

La joven Natalia se anotó para estudiar abogacía en la Universidad del Salvador. En 2007 se graduó como Licenciada en Derecho, además, ese mismo año decidió lanzar su primer disco en solista "Me dejo andar" que combinó temas pop con baladas, fue producido por Guillermo Vadalá y contó con la participación de Fito Páez. El álbum obtuvo el Premio Clarín a mejor disco melódico y revelación. También consiguió la nominación a los Premios Carlos Gardel a la música.

Desde ese momento, comenzó a trabajar en su carrera solista que fue muy exitosa. Para 2011 lanzó su segundo CD, "Fui yo". Con este proyecto salió de gira por varias ciudades del Argentina y algunos países de Latinoamérica. Para este tiempo, recibió su título de escribana y estudio inglés e italiano.

Su carrera como solista fue bien recibida por los fans.

En 2013 contrajo matrimonio con su novio de toda la vida, Andrés Manini. Para 2016, anunció en su cuenta oficial de Twitter que se tomaría un tiempo de la música porque se encontraba embarazada. Meses después nació Pascual. Natalia estuvo alejada del ámbito musical por 3 años.

Luego de ser madre, volvió en 2019 a su carrera como solista, esta vez, dirigida al género folclórico, pero meses después comunico la llegada de su segundo hijo, Salvador. Recientemente, lanzo nuevas temas que le vuelven a dar vida en la música. "Ahora tengo el deseo y la seguridad para largarme como solista. Hubo una época en la que no me sentía capacitada para hacerlo y tampoco tenía las ganas. De todos modos, aunque para mucha gente es difícil de comprender, cuando acompaño a Sole, me gusta estar en ese lugar", dijo en una entrevista hace poco tiempo.