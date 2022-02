El gobierno de Canadá celebrará una feria virtual el 19 de febrero. Allí presentará propuestas para emigrar e instalarse al país en calidad de estudiante, pero con posibilidades de trabajar durante los estudios, e incluso trabajar allí una vez que los mismos hayan sido finalizados.

La "Feria de Asuntos Educativos", como se denomina al evento, se realizará el 19 de febrero entre las 2 y las 8 (0 y 6 horas de Argentina). Esta contará con una presentación en vivo durante la primera hora, mientras que las 5 restantes se podrán utilizar para explorar el sitio y las diferentes alternativas disponibles.

