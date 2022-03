Cande Tinelli dio un sorprendente anuncio en sus redes sociales: ahora publicará contenidos para adultos en Only Fans. La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino dio la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

Según anunció, cobrará 15 dólares por la suscripción para acceder a sus fotos y videos. La segunda opción de suscripción es la de a acceder a un paquete completo por 76 dólares.

El anuncio de Cande Tinelli en Instagram.

En las redes sociales, un usuario le hizo una picante pregunta: "Buenos día, el contenido que vas a vender ¿es explícito o contenido cuidado?". Por su parte, Cande le respondió, insinuante, "Suscribite y enterate".

Más tarde un hater le criticó el hecho de que suba contenidos a la web y espetó: "¿Quién quiere ver piel y hueso?". En ese sentido, la hija de Tinelli le contestó: "Vengo muy bien. Se ve que varios".

La discusión de Cande Tinelli con uno de sus seguidores.

Las artistas que también suben contenido en Only Fans

Otra artista que también incursionó en Only Fans es Florencia Peña. “Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, había lanzado en el momento del anuncio la actriz y conductora que hace poco le cancelaron su programa en Telefe.

La actriz que formó parte del exitoso elenco de Casados Con Hijos agregó con respecto a la creación de una cuenta en Only Fans: “Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”.

Silvina Luna también abrió una cuenta en esa red social de contenidos para adultos. "Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás", dijo la mediática y actual participante del reality “El hotel de los famosos”.

Además, agregó: "Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte libremente?”.