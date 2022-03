Sin dudas, Chiquititas fue en un programa que marcó a una generación. A lo largo de 6 años, la exitosa tira infantil creada por Cris Morena estuvo al aire en Telefe y por el extenso elenco pasaron decenas de actores, algunos mayores de edad, pero los que enamoraron a los televidentes, sin dudas, fueron los más chicos. Uno de los personajes que más llegó al público en los primeros años de la ficción fue el personaje de Jimena, la hermana de Mosca, interpretada por Jimena Piccolo, quien formó parte de programa desde 1995 hasta 1998.

Durante ese periodo, fue compañera de Agustina Cherri, Manuela Pal y Diego Mesaglio, entre otros actores que continuaron su carrera en los medios. Y si bien ella también continuó en la actuación, tuvo un perfil mucho más bajo. No obstante, su amistad con sus compañeros no se cortó y suele compartir fotos de reencuentros en Instagram.

Tras participar de distintas novelas, se alejó de los medios, pero en los últimos años regresó . de una manera diferente.

.

Su llegada a Chiquititas

Piccolo tenía 9 años cuando llegó al hogar de Belén Fraga, personaje que interpretaba Romina Yan. Llegó al casting con algo de experiencia, pues había participado del programa El súper clan y de varias publicidades.

Y si bien pasó la primera prueba, la varicela complicó su incorporación. Los días pasaron y la producción insistió. Ya curada, la nena fue a una prueba de cámara donde lo único que tuvo que hacer fue pararse al lado de Agustina Cherri para comprobar si era más petisa que ella, según contó a TN.

Luego vino la explosión: grabar videoclips, sacar discos, hacer funciones en teatro. Hasta 1998, cuando decidió cambiar de trabajo. Para ese entonces, Romina Yan también había abandonadó el programa. "Me ofrecieron hacer 'Trillizos, dijo la partera' (con Guillermo Francella), pensé que estaba bueno cambiar, así que acepté y los primeros dos meses grabé los dos programas en simultáneo", relató.

"Tengo los mejores recuerdos de Chiquititas. No solo fue la mejor escuela, era una diversión total. Me formó para todo lo que vino después", expresó en diálogo con Infobae.

.

El post Chiquititas

A sus 15 años ya tenía 11 trabajando en televisión y como no recibió ninguna propuesta, decidió cambiar de rumbo: "Estuvo bueno, era necesario porque laburar en tele es demandante, aunque te guste y esté buenísimo. Terminé el colegio tranquila y pude empezar a hacer una vida normal"

No obstante, con el paso del tiempo regresó, aunque en roles sin demasiada exposición. Participó en Mujeres asesinas, Amor mío, Cuentos de Fontanarrosa, Quién es el jefe, y también hacía obras en los colegios, hasta que volví a hacer teatro en el Teatro La Plaza.

A los 19 años comenzó a estudiar cine, pero abandonó la carrera porque no le gustó: "Cursé dos de los cuatro años porque, si bien me iba bien, me aburrió y me dediqué a otra cosa". Durante esos sabáticos del ambiente artístico, Jimena trabajó como administradora de hoteles y también en un local de ropa.

Además, en 2016 trabajó como productora en El Club del chamuyo y en 2017 fue convocada para formar parte del elenco de El mundo de Stefy y vos, el infantil que encabezó Stefy Xipolitakis en el Teatro Picadilly.

.

Relación con sus ex compañeros

Como se conocieron de niños, muchos de los actores no perdieron el contacto y hacen reencuentros cada vez que pueden: hace más de 20 años que Jimena sigue teniendo relación con Nadine Dwek (Mica), Nadia Di Cello (Nadia), Georgina Mollo (Georgina), Diego Mesaglio (Corcho), Alfonso Burgos (Matías) y Santiago Stieben (Roña).

"Son como compañeros de colegio, esos amigos que te quedan para toda la vida. Nos juntamos a comer y nos ponemos al día", contó.

"Con Georgina y Solange tenemos un grupo de WhatsApp y hablamos bastante seguido", agregó.

.

De hecho, hace algunas semanas, las ex integrantes de la tira asistieron a la obra de teatro, Un balcón con vistas, en la que participan otras de las actrices que formaron parte del ciclo de Cris Morena. "Que lindo rencuentro. Pasa el tiempo y parece que fue ayer, siempre que nos vemos sobran las risas y las anécdotas", escribió en su posteo de Instagram.

Además de Jimena, en la tierna postal posaron Nadia Di Cello, Solange Verina (quien interpretó a “Vero”), Mollo, Sofía Recondo (Lucía), y Valeria Díaz (Delfina).

Días de Radio

Jimena ya tiene 35 años y hace tiempo que está en pareja con Pablo. "Nos conocimos por su hermano, que está casado con la prima de mi papá", contó.

Además de su trabajado en una obra social, está enfocada en el programa que conduce en FM Late, junto a Fede Díaz. "Me encanta lo que hago. No lo dejaría de hacer por nada en el mundo. Tiene una veta social muy interesante y me gusta", afirmó. El ciclo se llama Para cosas buenas, tiene 11 años y muy pronto volverá al aire, tras el receso de verano.

De todas formas, en una entrevista no descartó volver a la tele: "Siempre tengo ganas de hacer televisión: es lindo y divertido. Pero no siempre salen las posibilidades. Me encantaría formar parte de alguna tira", sostuvo.