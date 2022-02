La década de los 90 estuvo marcada por el surgimiento de programas infantiles que resultaron exitosos y son recordados hasta el día de hoy. Uno de ellos fue Chiquititas, que se emitió por primera vez en 1995 y contó con siete temporadas. De allí surgieron cientos de jóvenes artistas que continuaron con sus carreras en la televisión, teatro, cine o la música. Sin embargo, no todos siguieron adelante y optaron por alejarse de las cámaras para dedicarse a otra cosa, este fue el caso de Solange Verina.

Verina interpretó a Verónica Cisneros, una de las huérfanas del hogar Rincón de Luz, durante las primeras dos temporadas. Fue una de las protagonistas infantiles junto a Agustina Cherri, Georgina Mollo, Daniela Mastricchio, Ezequiel Castaño, Diego Mesaglio, entre otros. También tuvo la posibilidad de trabajar junto a Romina Yan, quien le dio vida a la recordada Belén Fraga las primeras cuatro temporadas.

¿Qué fue de la vida de Solange Verina?

En 1995 nadie hubiera imaginado el éxito internacional que tendría el programa creado por Cris Morena, quien con el paso de los años se consagró con otras producciones como "Rebelde Way", "Floricienta" y "Casi Ángeles".

Chiquititas se transmitió en más de 30 países de América, Europa y Asia. También tuvo adaptaciones en Brasil, México y en Argentina regresó a las pantllas en 2003 bajo el nombre de Rincón de Luz, la cual le abrió la puerta a una nueva generación de artistas como Lali Espósito, María Eugenia "la China" Suárez, Candela Vetrano, entre tantos otros.

Solange Verina fue una de las primeras huérfanas que cautivó al público infantil, pero cambió de rubro y con el tiempo dejó de ser una cara reconocida de la televisión. Comenzó con la actuación desde muy pequeña en el mundo de la publicidad cuando tenía seis años, mismo rubro en el que empezaron algunos de sus compañeros de elenco.

A los nueve años ya era una de las protagonistas infantiles de Chiquititas, pero sólo estuvo en las primeras dos temporadas (1995 y 1996) porque su personaje continuó en otro programa muy recordado por los niños y niñas de los 90: Cebollitas (1997-1998). Tras culminar con sus papeles infantiles, siguió trabajando unos años más en otras producciones televisivas.

Trabajó para el canal Discovery Kids, tuvo una participación en Floricienta, "El patrón de la vereda", y "Son de fierro", en esta última trabajaron dos ex Chiquititas y Rebelde Way Felipe Colombo y Camila Bordonaba.

Sin embargo, Solange decidió cambiar de rubro a los 23 años. Dejó las cámaras y los sets de filmación para estudiar una carrera universitaria: diseño de indumentaria. De todas maneras, su carrera que no se dio por finalizada porque hace unos días se conoció que regresó a la actuación.

Solange regresó al teatro, pero no lo hizo sola. Ell protagoniza la comedia Un balcón con vistas todos los domingos a las 20:30 horas en el teatro Multiescena junto a su ex compañera de elenco Georgina Mollo, con quien también se encontraron en la Universidad porque ambas eligieron estudiar la misma carrera.

"Es verdad que había un corralito que era un salón donde teníamos que estar para no dispersarnos por el estudio. Se filmaban otras novelas también, así que no podía haber 20 chicos corriendo por los pasillos. Yo no sentí maltrato, pero sí es una exigencia que para la edad, con los años me pregunto, no sé si estuvo buena o no", contó Solange sobre Cebollitas en una entrevista con La Nación.