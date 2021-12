En mayo de 2002 se estrenaba en la televisión argentina una nueva creación de Cris Morena: Rebelde Way. La exitosa tira adolescente estuvo al aire dos temporadas y contó con la participación de ex Chiquititas y Verano del 98. Hoy en día los fanáticos de las novela cuentan con la opción de verla nuevamente en Netflix, además en la plataforma de streaming se podrá mirar desde el 5 de enero de 2022 la continuación de la versión mexicana Rebelde, la cual contará con nuevo elenco.

Rebelde Way contó con la participación de jóvenes actrices y actores: Luisana Lopilato, Felipe Colombo, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Agustín "Cachete" Sierra, Diego Mesaglio, Georgina Mollo, Ángeles Balbiani, Micaela Vázquez y Victoria Maurette, entre otros. Cuando finalizó la tira de Cris Morena, algunos de ellos continuaron trabajando con ella o tomaron distintos caminos. Este fue el caso de Maurette.

.

¿Quién es Victoria Maurette?

Maurette tiene 39 años y es oriunda de Buenos Aires. Su primera aparición en la televisión argentina fue de la mano de Cris Morena en la novela Rebelde Way. En la ficción adolescente le dio vida al personaje de Victoria "Vico" Paz , una de las compañeras de habitación y amiga de Mía Colucci (Lopilato), quien al inicio de la tira se mostraba como alguien a la que no le importaba lo que podía pasarle a sus amigos y compañeros de clase, pero con el correr de los capítulos irá cambiando de actitud.

Tras finalizar la novela, Maurette siguió en la actuación. Formó parte del segmento Ricos y mocosos del programa No hay 2 sin 3, que tenía a Pachu Peña, Freddy Villarreal y Pablo Granados a la cabeza. También hizo el papel de sexóloga en la segunda temporada de Casi Ángeles.

Uno de sus últimos trabajos en televisión fue en la sitcom estadounidense-argentina Jake & Blake, producida por Cris Morena, RGB Entertainment y Disney Channel Latinoamérica. Allí interpretó a Miranda.

Victoria Maurette en la segunda temporada de Casi Ángeles.

Victoria Maurette películas

Mientras la actriz realizaba sus trabajos en la televisión también incursionó en el cine. La gran mayoría de sus trabajos fueron para el mercado estadounidense. Su debut lo realizó en el film independiente Behind the trees (2006) y siguió con otros trabajos como Kung Fu Joe (2009), además llegó a las pantallas francesas con The Theatre Bizarre (2012).

En cuanto a sus trabajos en Argentina, también siguió participando en producciones terroríficas como Los olvidados (2017), que está disponible en Amazon Prime Video, 27: El club de los malditos (2018) junto a Diego Capusotto, Sofía Gala y Daniel Aráoz, y Necronomicón: el libro del infierno (20189, un film inspirado en el universo de Howard Phillips Lovecraft.

.

Además de participar en televisión y cine, la actriz debutó en 2009 con su primer disco Victoria, en 2019 vio la luz Get Together y este año sacó su tercer trabajo titulado Eterna. La Maurette es el nombre de su proyecto musical.

En cuanto su vida privada, Victoria es madre de una niña de 9 años. "El desafío más grande que me toco vivir y agradezco que haya pasado. Sacaste en mi una fuerza que pensé que había perdido. Me di cuenta de lo que realmente quería para mi vida, me vi en vos y despertaste algo que se había adormecido", escribió en su cuenta de Instagram @lamaurette.