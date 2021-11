Ver a los más chicos crecer siempre es extraño, y los niños famosos no son excepción. La evolución de Agustín "Cachete" Sierra sorprendió a más de un miembro de la audiencia argentina, que pasó de verlo corretear por el set de Chiquititas a bailar el caño en La Academia de Marcelo Tinelli.

Sierra cruzó todas las esquinas del arte en su recorrido, desde los shows de Cris Morena al teatro argentino y su regreso a la televisión en un formato completamente diferente, pero hay algo que no cambia desde sus primeras apariciones en aquellas atesoradas tiras infantiles: el amor que despierta en el corazón del público argentino.

De Verano del 98 a Floricienta: la infancia de un niño estrella

Desde Verano del 98 a Casi Ángeles, Agustín Sierra creció en los shows de Cris Morena.

Los primeros años de la vida de Agustín Sierra, apodado "Cachete" desde niño, estuvieron marcados por su trabajo en la televisión. Como muchas caras conocidas que hoy triunfan en el mundo del espectáculo, Sierra comenzó su carrera bajo el ala de Cris Morena: con apenas 9 años, tuvo su debut televisivo en la serie juvenil "Verano del 98". Su personaje en " Chiquititas" comenzó a ganarle verdadera fama, y sus roles en "Rebelde Way" y "Rincón de Luz" solo alimentaron esa llama.

Pero fue su rol en una de las series más exitosas de la época que pasaría a la historia: su interpretación de Martín Fritzenwalden en Floricienta. Con 13 años, Sierra protagonizó la aclamada serie durante sus dos temporadas. Según relató Sierra a Canal 9, su éxito bajo Cris Morena tomó por sorpresa a su familia, y le trajo problemas en el colegio:

.

"Al principio en mi familia pensaron que esto de la tele era un tiempito, 6 meses o un año, pero terminaba un proyecto y arrancaba otro. Me tuve que cambiar de colegio varias veces por el trabajo. Llegó un momento en el que las directoras me invitaban a retirarme cuando finalizaba el año, porque hacíamos mucho escándalo. Como éramos muy conocido se armaba lio en el recreo y a la salida", recordó.

Mas allá del drama atado a la fama, Sierra salió ganando de su época en la televisión. Sus padres manejaron el dinero que ganó entre giras, roles y publicidades con sumo cuidado: "Mi plata no se tocaba, no tenía privilegios al lado de mis hermanos porque trabajaba. Esa plata iba a un cajón, no se usaba, y cuando cumplí 18 años me lo dieron. Gracias al esfuerzo de ellos, hicieron que no me la patine y no me la gaste en cosas del supermercado, en zapatillas o celulares", contó a La Nación.

Sex: de la televisión al teatro erótico

Agustín Sierra en el set de "Sex, viví tu experiencia".

Luego del cierre de "Casi ángeles", Sierra se alejaría del mundo del espectáculo por algunos años. Su reaparición fue progresiva, con una participación especial en "Aliados", antes de volver a lanzarse a la actuación. Luego de trabajar en dos películas y tener su primera incursión al teatro desde el elenco de "El club del chamuyo", Sierra sorprendió a quienes lo recordaban como el nene de Chiquititas y Floricienta sumándose al elenco de "Sex, viví tu experiencia".

La obra de teatro performativa con participación de la audiencia fue un cambio radical en la imagen de Sierra, que dejó las remeras y jeans por los pantalones de cuero y las cadenas. La performance erótica llamó la atención del público argentino, y Sierra comenzó a recibir más y más atención de una nueva audiencia.

"Nunca había abordado el tema del sexo en lo profesional", contó Sierra en diálogo con Infobae. "La propuesta me vino como anillo al dedo porque era algo distinto, no desde el teatro sino como una experiencia en donde el público es un factor fundamental para el desarrollo del espectáculo y en la cual la temática es el sexo y lo erótico", agregó.

La nueva etapa en su carrera fue un destape de su vieja imagen, pero el mismo Sierra reconoció que para muchos siempre será el nene de las series de Cris Morena: "Despegarse es un proceso que cuesta porque lo de Cris (Morena) fue increíble. El recuerdo está, pero es un cambio que sirve para que la gente vea que estoy más grande, más maduro. Que ese nene creció y que el otro igual tampoco es el chico que miraba Casi Ángeles. Todos fuimos evolucionando".

Su paso por La Academia de Marcelo Tinelli: campeón del Cantando y favorito al Bailando

El actor cantó en el certamen de 2020, y hoy le saca brillo a la pista en el Bailando 2021.

Con el éxito de Sex Sierra creció en notoriedad, y sus seguidores en las redes sociales crecieron en número. Fueron estos seguidores lo que se transformaron en sus fieles votantes cuando arribó a Cantando 2020, su regreso a la televisión de la mano de Marcelo Tinelli.

En el certamen fue de menor a mayor y aunque no fue uno de los más destacados vocalmente, rápidamente logró entrar en el corazón del público que lo salvó de la eliminación en varias oportunidades. El público era el mismo y las cámaras eran familiares, pero según confió Sierra a Infobae la experiencia fue completamente diferente:

"Acá todo lo que hacés tiene una repercusión 100 veces más grande, donde quizás periodistas o analistas de diferentes programas hablan de vos como si te conocieran y solo responden a notas o comentarios que dio alguien. Eso te deja bien o mal parado, y si salís a hablar, lo único que hacés es seguir con ese rumor o entrar en ese ida y vuelta que a mí no me interesa. Hay muchas cosas que me hicieron ser mucho más tranquilo con mi vida privada", destacó el actor sobre su paso por el Cantando.

A pesar del cambio de escenario, y sobrellevando la pérdida de su padre y abuelo en el mismo año, Sierra se coronó campeón del Cantando. De regreso en la pantalla de ShowMatch para el Bailando 2021, Sierra encontró algo inesperado: el amor, en su compañera de baile Fiorella Giménez.

Cachete Sierra y Fiorella Gimenez callaron los rumores de una relación con una pasional confirmación en la pista del Bailando.

Luego de semanas de rumores, un beso en vivo y tanteo alrededor de la palabra "novia", Sierra llega al final de 2021 con una buena noticia: la pareja se prepara para comenzar la convivencia: "Estamos proyectando eso, la convivencia, ella ya cerró Stravaganza, yo la comedia y vamos a convivir juntos, estamos apostando a todo" aseguró en diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina" el participante de La Academia.