Netflix llevo a cabo el pasado sábado Tudum, su esperado evento global para los fánaticos de su contenido. Comenzó a las 13 (hora de argentina) y durante las más de tres horas de transmisión contó con la presencia de más de 100 grandes estrellas de la industria, desde actores hasta showrunners, quienes dieron a conocer adelantos exclusivos y protagonizaron debates sobre las producciones que comandan.

Aunque los fans de la plataforma de streaming tenían particular interés en ver los adelantos de algunas de las producciones más esperadas, además de videos exclusivos. Entre los tráilers presentados, se destacaron los de las próximas temporadas de Cobra Kai, The Witcher, The Sandman, Rebelde, Bridgerton, entre otros títulos.

¿Qué es Tudum?

El nombre del evento global organizado por Netflix está inspirado "en ese primer latido de emoción que escuchás justo antes de disfrutar una serie o película”, según explicaron desde la compañía. Es decir, el inconfudible sonido, ya una insignia de la plataforma, que se escucha al inicio de todo el material de su catálogo.

"Nuestro objetivo es simple: entretener y agradecer a los fans de todas partes”, indicó a plataforma sobre el evento que pudo verse en sus canales de YouTube, así como también en Twitter y Twitch. ¿Cuál fue el motivo? La celebración de su decimo aniversario como plataforma de streaming.

La transmisión comenzó con la presencia de Dwayne “The Rock” Johnson, quien presentó un clip exclusivo de su nueva película de acción, Alerta roja, que protagoniza junto a Gal Gadot y Ryan Reynolds.

“Hola, estoy muy feliz de compartir una escena de nuestra nueva película, la mayor superproducción de Netflix que llegará a todos los hogares del mundo el próximo 12 de noviembre. Esta película marca un regreso a los filmes de aventuras épicos que tanto adorábamos de niños, y es grandiosa”, anunció el actor sobre el film de Rawson Marshall Thurber.

La casa de papel también tuvo su espacio en la primera hora de Tudum. La ficción española de Alex Pina estrenó el viernes 3 de septiembre la primera parte de su última temporada, y la plataforma de streaming decidió mostrar en el evento un preview de los episodios finales “para decirle adiós con un dramático adelanto”.

El lanzamiento de a segunda parte está previsto para el próximo 3 de diciembre de este mismo año, cuando se revelará el destino final de “La Resistencia”.

Por otra parte, unos de los último éxitos de Netflix también tuvo su lugar. A través de un “un boletín especial de los estudiantes de la escuela secundaria Moordale” se anunció la cuarta temporada de Sex Education.

También se mostró un adelanto de la segunda temporada de Bridgerton. En este tramo del evento, el elenco de las primeras dos temporadas de la serie de Chris Van Dusen producida por Shonda Rhimes hablaron sobre la misma, y además presentaron un “primer vistazo” de la segunda parte que tanto esperan los fans.

Por otra parte, Netflix presentó las primeras imágenes de Rebelde, la nueva versión de la novela mexicana, basada en Rebelde Way de Cris Morena. Se trata de una producción con la música como eje, según adelantaron. “Una nueva generación ha llegado a los pasillos del Elite Ways School. ¡La escuela está de vuelta en acción!”, comunicaron.

Con el primer avance de la serie, la plataforma confirmó que habrá cambios en el uniforme y la forma en que interpretarán las canciones, pues todos quienes se presentan en menos de 40 segundos que dura el video portan un uniforme azul, con algunos detalles en rojo, pero cada quien estilizándolo a su manera.

Del reparto forman parte Azul Guaita, Jeronimo Cantillo, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Giovanna Grigio, Franco Masini, Lizeth Selene y Alejandro Puente, entre otros. De todas formas, la serie se estrenará recién en 2022.

¿Cuándo llega a Netflix The Sandman?

La segunda hora de Tudum comenzó con la serie The Sandman, de la cual se pudieron ver imágenes exclusivas. Neil Gaiman (autor y productor ejecutivo), y los actores Tom Sturridge (Dream), y Kirby Howell-Baptiste (Death) revelaron momentos impactantes de la serie de fantasía basada en el comic de DC creado por Gaiman.

Asimismo, se mostraron en las redes sociales de la serie los afiches de cada uno de los personajes. La producción, que promete ser una de las próximas bombas de Netflix, fue descripta como "una rica mezcla de mito moderno y fantasía oscura en la que la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda se entrelazan a la perfección".

Y aunque la expectativa es mucha, por el momento no hay una fecha de estreno tentativa.

¿Cuándo se estrena Cobra Kai?

Cobra Kai fue otra de las grandes protagonistas de Tudum. Si bien Netflix ya había presentado las primeras imágenes de la nueva temporada, ahora lanzó un adelanto especial y el anuncio de la fecha de estreno.

La cuarta temporada de la serie protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka, interpretanto a Daniel La Russo y Johnny Lawrense, respectivamente, estará ambientada 30 años después de los eventos del Torneo de Karate All Valley de 1984.

En esta entrega, los dos rivales unirán fuerzas para fusionar Miyagi-Do y Eagle Fang para derrotar a Cobra Kai en el torneo. Ahora será la hija de Daniel, Samantha (Mary Mouser) y el protegido de Johnny, Miguel (Xolo Maridueña), quienes intentarán mantener la alianza del dojo. Del otro lado, el hijo de Johnny, Robby (Tanner Buchanan) representará a Cobra Kai con John Kreese (Martin Kove) al mando, respaldado por Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

El éxito de la lucha dependerá de la capacidad de Daniel y Johnny para trabajar juntos o no. Cobra Kai regresará oficialmente con su cuarta temporada el viernes 31 de diciembre.

Netflix anunció el estreno de la nueva temporada de The Witcher

El final Tudum fue imperdible y estuvo reservado para las novedades relacionadas con The Witcher, la serie protagonizada por Henry Cavill.

Además de dar a conocer la fecha de estreno de la segunda temporada, hubo más sorpresas sobre la ambiciosa producción que se transformó en uno de los grandes éxitos de la plataforma.

Una de ellas estuvo vinculada a The Witcher: Blood Origin, con un acceso exclusivo al detrás de escena y a las primeras imágenes de esta precuela épica que muestra “la creación del prototipo de Witcher y los eventos que lo llevaron a la fundamental ‘Conjunción de las esferas’”.

El cierre definitivo del evento se produjo con el esperado tráiler de su segunda temporada, que llegará a Netflix el próximo el 17 de diciembre.

Basada en la exitosa serie de libros de fantasía, The Witcher es una historia épica sobre el destino y la familia. La historia de los destinos entrelazados de tres individuos en el vasto mundo del continente, donde humanos, elfos, brujos, gnomos y monstruos luchan por sobrevivir y prosperar, y donde el bien y el mal no se identifican fácilmente.

La sinopsis de la próxima temporada dice: "Convencido de que Yennefer (Anya Chalotra) murió en la Batalla de Sodden, Geralt de Rivia (Henry Cavill) lleva a la Princesa Cirilla (Freya Allan) al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia de Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior."