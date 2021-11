Chiquititas fue una de las tiras infanto juveniles más exitosas y recordadas de la década del 90, tuvo siete temporadas, las primeras cuatro contaron con el protagónico de Romina Yan, y atrapó a millones de televidentes en el mundo. La novela se transmitió en más de 30 países de América, Europa y Asia. Además tuvo sus adaptaciones en Brasil, México, y en Argentina regresó a las pantallas en 2003 bajo el nombre Rincón de Luz, esta última le abrió la puerta a cientos de artistas como Lali Espósito, María Eugenia "la China" Suárez, Candela Vetrano, entre otros.

Además de las estrellas populares de hoy en día, Rincón de Luz significó un sueño hecho realidad para otros jóvenes actores y actrices como Florencia Padilla. Para formar parte de la producción infantil protagonizada por Soledad Pastorutti y Guido Kaczka el camino no fue fácil.

¿Quién es Florencia Padilla?

La mujer de 31 años es oriunda de Buenos Aires y comenzó su carrera siendo una niña. Antes de trabajar con Cris Morena, Padilla había participado en la novela Máximo Corazón, protagonizada por Gabriel Corrado y Valeria Bertuccelli, además contó con la participación de Carola Reyna y Kaczka.

Florencia Padilla en 2016 junto a Lali Espósito, realizó una participación especial en la película "Permitidos".

Al igual que cientos de niñas y niños, realizó los famosos seminarios en donde aprendían canto, baile y actiación. Tener que asistir a cada clase para ella y su familia era un "sacrificio muy grande", ya que todos los días tenía que ir desde Capital Federal a Martínez, recordó en diálogo con TN Show.

La joven nunca bajó los brazos. Mientras se encontraba trabajando en la novela de Corrado recibió el llamado que tanto había esperado, la productora de Cris Morena la había convocado luego de ver uno de sus castings y querían hacer algunas pruebas con ella. Después tuvo una reunión con la empresaria y allí le ofrecieron el papel de Carola Villafañe del Solar, el cual aceptó.

Después de Rincón de Luz, siguió trabajando en otos proyectos de televisión como Guinzburg & Kids, donde compartió pantalla junto al célebre humorista y periodista, Amo de casa, La maga y el camino dorado, Sueña conmigo junto a Eiza González, Soy Luna, entre otros.

Además venía trabajando en teatro antes de que en Argentina se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. El quedarse en su casa, al igual que a tantos otros, la obligó a tener que reinventarse de algún modo y encontró una nueva faceta con la actividad física.

“Me dediqué a estudiar. El deporte siempre me gustó y finalmente me recibí de personal trainer e instructora de funcional. Ahora doy clases personalizadas pero no descuido mi carrera. Pude volver al teatro y además vendo ropa y calzado, que lo tomo como hobby”, aseguró.