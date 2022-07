La mayoría de las personas van a comprar carne a la carnicería del barrio, confían en el carnicero y dejan en sus manos la decisión de qué van a comer ese medio día o esa noche en sus hogares.

Como en todos los rubros, hay muchos secretos que pocos conocen o al menos solo los que tienen amigos o familiares carniceros. No obstante, hay aspectos de este rubro que ya no están tan ocultos debido a empleados que muestran un poco lo que se vive dentro de los locales.

El carnicero viral de TikTok

En esta oportunidad fue Marito Laurens, un joven carnicero quien fue el encargado de revelar un pequeño detalle que hace una gran diferencia en la compra de las personas.

“Para los que compran picada especia, yo les voy a mostrar el viejo truco: ustedes vienen a la carnicería, pide una carne picada especial y me piden que les pique un pedazo”, comenzó ejemplificando el joven en su cuenta de TikTok.

“Yo en este momento tengo un pedazo de paleta, entonces cuando dicen: ´Me da un kilo´, yo corto un pedazo”, dice Marito mientras corta un poco de carne.}

Luego continúa diciendo: “Ustedes ni siquiera tiene idea cuanto pesa el pedazo. Yo agarro, lo corto, me doy vuelta, lo pongo en la picadora y ustedes desde ahí no ven nada”, detalla el joven.

En el video se puede ver como el carnicero se acerca a la máquina picadora con el celular para filmar el paso a paso y mientras dice: “Tiré el pedazo acá (se puede ver el corte de carne a un costado de la máquina) y dentro de la picadora mirá lo que tengo”, señala el joven.

En el clip se puede observar como dentro del sector de la máquina donde se pica la carne hay otro corte escondido. “Vos no lo notas, ni siquiera te das cuenta, me entendés. Entonces la gente que viene y dice: ´No, porque yo pido picada especial´, a ver gente, hay trucos y trucos. Yo te puedo picar tu pedazo con el pedazo que está ahí adentro, lo paso dos veces y entra como piña, así que no me vengan: ´Yo pido picada especial, yo pido que me pique en el momento. Gente, somos grandes, ¿si?´, cerró el Marito.

Como era de esperarse, el video causó furor en la red social china, donde los usuarios dejaron cientos de comentarios opinando al respecto, muchos desilusionados con este secreto revelado.

“Es todo verdad, la familia de mi novio fueron todos carniceros y es totalmente verdad, el padre ponía los pollos viejos en agua con cloro”, escribió una chica. “En ese caso, ¿qué tenemos que decirle?, para que sepan que Marito nos contó el truco”, preguntó una mujer. “El pibe nos cuenta la verdad del cuento, un capo”, comentó un chico.”Vos querés decir que cuando vamos a la carnicería todo es cuestión de fe”, aseguró una señora. “Qué decepción enterarme de estas cosas, no se puede confiar ni en el del barrio”, expresó un hombre.