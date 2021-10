Cristina Pérez blanqueó su romance con el líder político de la UCR y diputado mendocino Luis Petri y se mostró mas enamorada que nunca. "Sí, estamos juntos. Enamorados. Conociéndonos. Muy felices", afirmó la conductora luego de que un medio los retratara besándose en las calles de San Telmo. En un principio se los vio caminando en lo que parecería ser un paseo de compras, y luego se sentaron a desayunar en un clásico bar de la zona.

Fiel sobre su convicción de no hablar de su vida privada, la comunicadora al frente del noticiero junto a Rodolfo Barili simplemente aseguró que estaba muy bien y enamorada. Pero fuentes cercanas a la pareja afirman que ambos tenían una relación profesional que devino en una mutua atracción. Por lo tanto, es seguro que el amor no nació en un estudio de televisión.

Cristina Pérez junto a su flamante pareja.

Como la vieja escuela lo indica, el amor habría nacido de citas y largas charlas con un buen vino, bebida favorita de ambos que marcó el primer indicio de su fuerte unión. Además, ambos en sus redes son muy activos.

Por su parte, el radical se describe en su perfil de Twitter como apasionado y voluntarioso y, la periodista en su cuenta de Instagram comparte casi todos los looks que luce en su programa, demostrando su estilo glamoroso e impectable, tal como se la fotografió: lucía un jean azul achupinado, botas de taco alto marrones y una camisa blanca suelta que acompaña el clima primaveral a la perfección.

Fueron pocas las veces que Cristina Pérez se animó a hablar de su vida privada, por lo que esta novedad sorprendió a mas de uno. De sus relaciones amorosas se sabe poco, pero lo que se animó a confesar fue su decisión de no ser madre, que la tomó a temprana edad.

"Yo no me veo no durmiendo por tener un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener. Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Y sería hipócrita no decirles esto. Entonces creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las cuatro, cinco de la mañana”, aseguró.

Por otra parte, Rodolfo Barili, su fiel compañero, se animó a ahondar en su vida amorosa y en una zona de confort la sometió a una entrevista donde ella confesó que "no se enamora fácil". “Me tiene que caer como un rayo y ahí me enamoro. El amor es una gema exótica. Cuando llega, llega haciéndose esperar. He tenido grandes amores y he sido muy feliz. No tengo en mis planes casarme pero la vida a veces te sorprende“, aseguró. Al parecer ya hay alguien que se robó su corazón.