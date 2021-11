Este lunes Daniel Osvaldo fue invitado al programa de Jey Mammon -Los Mammones- y opinó sobre Mauro Icardi, su ex compañero de equipo. De este modo, el ex delantero de Boca y la Selección de Italia marcó qué es lo piensa del jugador, quien fue protagonista del tema que estuvo en el centro de la polémica y aún está latente en la farándula argentina: el Wanda Gate.

"Dani Stone", se hizo presente en el estudio junto a su novia, Gianina Maradona, y durante una de las secciones más famosas del programa "Las 21 de las 21", terminó dejando picantes respuestas que luego se viralizaron en las redes sociales principalmente sobre el actual atacante del PSG.

Sobre el escándalo de las últimas semanas que tuvo involucrados tanto a Wanda Nara, Icardi y la China Suárez, Jey Mammon le preguntó directamente al ex futbolista: "¿Te cae bien Mauro Icardi?". Inmediatamente Osvaldo respondió: "No, no me cae bien.¿Qué querés, que te mienta? Ahora salgo en todos los diarios”, dijo ‘DaniStone’, entre risas.

Luego en el ping pong de preguntas y respuestas, Jey le consultó si alguna vez usó el término ‘icardear”, a lo que Osvaldo respondió levantando el cartel del “Sí” y todos en el estudio se estallaron de risa.

Pelea con Mauro Icardi durante un partido

Durante la entrevista Osvaldo recordó una particular anécdota que tuvo con Icardi cuando eran compañeros en el Inter de Milán. En donde conformaban una de las mejores duplas de la liga de Italia. El hecho sucedió durante uno de los encuentros más importantes de la temporada frente a Juventus.

“Fue en una jugada que faltaba poco, estábamos jugando contra la Juventus y faltaban unos pocos minutos. Nos íbamos en contragolpe dos contra uno, y él le pegó al arco desde 30 metros”, relató Osvaldo.

Daniel Osvaldo y Mauro Icardi fueron compañeros en el Inter de Milán, en donde tuvieron una fuerte discusión durante un partido.

Esa jugada desató la furia de DaniStone. Incluso el remarcó que le recriminó: “Dámela a mí que la empujo". Esa situación enfureció al delantero italo-argentino y hasta un compañero lo tuvo que frenar para que la cosa no pasara a mayores. Ese episodio fue los puntos claves que decantó su salida del club de Milán y luego terminó sumándose a Boca Juniors.

"Pero bueno, jugadas que pasan, no pasa nada. Pero me agarró una calentura en el momento”, rememoró Osvaldo entre risas, después de aclarar que hicieron las paces apenas terminó el partido y que no hubo remordimientos en relación a aquella jugada.

Por su parte, el cantante dio por terminado los rumores de crisis que había con respecto a su relación con la hija del "10", con quien había visitado durante el fin de semana la casa de Villa Fiorito en donde vivió el astro del fútbol durante su niñez. En ese sentido, durante el final del programa Osvaldo decidió rendirle tributo a Diego Maradona al entonar el tema "Nadie Igual".