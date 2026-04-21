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La tremenda gastada de Daniel Osvaldo a River tras la victoria de Boca en el Superclásico

Daniel Osvaldo no dudó en burlarse de River Plate por la derrota ante Boca Juniors en el Superclásico por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Juan Riera
Juan Riera

Daniel Osvaldo es un provocador neto y fiel a su estilo, fue otro de los reconocidos hinchas de Boca Juniors que no dudaron en cargar a River Plate tras la derrota en el Superclásico disputado en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El ex futbolista compartió a través de sus redes sociales el meme que se viralizó con Guillermo Francella como protagonista en horas de la mañana, con gafas y una actitud claramente provocativa cuando abre la puerta.

En el posteo de Instagram se puede ver al ex novio de Giannina Maradona, vestido con la indumentaria de la institución presidida por Juan Román Riquelme.

Y ocomo si esto fuera poco, el feludo de la casa tenía una chicana para el Millo que decía. "Si nunca descendiste, pasá".

La caótica estadía de Daniel Osvaldo en Boca

Daniel Osvaldo disputó un total de 15 partidos en 2015 con la camiseta de Boca Juniors, en los que anotó 7 goles y dio dos asistencias, con la particularidad que fue campeón del Torneo de Primera División y Copa Argentina.

Se fue por poco tiempo al Porto de Portugal y regresó al Xeneize, pero un episodio en el que fumó en el vestuario terminó generando una pelea con Guillermo Barros Schelotto y su salida del club a través de una rescisión de su contrato.

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