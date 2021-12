A base de carisma y talento, Diego Topa se transformó en un referente para el público infantil. A través de su trabajo bajo el ala latinoamericana de Disney, el conductor y artista se volvió parte de la infancia de una generación. Con los shows que tanto ama lentamente regresando a la presencialidad y una nueva gran responsabilidad en su hogar vale preguntar: ¿Qué es de la vida de Topa?

Desde muy joven, Topa demostró una clara predilección por las artes escénicas. Desde la primaria hasta la secundaria, participó de todas las obras de teatro que armó su escuela. Pronto, sus padres se dieron esa pasión era su vocación: "Ellos veían que yo era el payasito de todo el mundo. Alegraba los cumpleaños, las fiestas, los actos de la escuela. Pero tenían miedo por mi futuro, porque la profesión es linda, pero también es cruel: no hay trabajo para todos", recordó en diálogo con Ciudad Magazine.

Topa cumple 20 años bajo el ala de Disney Latinoamérica.

Los inicios de Topa no fueron fáciles, arrancando desde abajo limpiando butacas y apoyando a su familia con pequeños trabajos allá y acá: "Hice de todo. Fui remisero, vendí fiambre, hacía muchas changuitas. Por ejemplo, había un desfile de modelos y yo hacía los panchos. No me olvido de mi pasado, porque hoy todo eso hace que sea quien soy. A mí nunca nadie me regaló nada".

Pero Topa tenía un sueño y trabajó para cumplirlo: se veía sobre un escenario, en la tele, como sus ídolos Margarita Tereré y Carlitos Balá. Su pasión por traer alegría a los chicos no pasó desapercibida, y pronto Topa se encontró a las puertas de la empresa de entretenimiento infantil más grande del mundo.

20 velitas en Disney: "Trabajo en una empresa que me acepta y respeta"

El trabajo de Topa puede rastrearse desde el canal de YouTube de Disney Channel. La empresa recibió al joven talento que comenzó en el teatro argentino y, 20 años más tarde, Topa es una de las caras más visibles de Disney Latinoamérica. Primero jugó con el ratón de Disney en "Zapping Zone", y pronto se le abrieron más puertas dentro del canal.

Sin embargo, fue su llegada a "Play House Disney" la que marcaría un nuevo rumbo en su carrera. Casi diez años después de conducir el programa junto a Sofía Reca, en 2009 se sumó Mariana Seligmann, "Muni", como co-conductora, y se formó una dupla estrella. Los dos animadores continuarían trabajando juntos en "El show de Topa" y sus subsecuentes presentaciones en vivo.

Topa y Muni trabajaron juntos por casi 10 años antes de seguir trabajando como solistas.

Topa tiene una historia muy personal con Disney. En 2019, Topa comentó que el canal apoyó su decisión de convertirse en padre, al lado de su pareja, por vientre subrogado: "Me parece increíble porque de una manera u otra esto tenía que suceder. Para mí es maravilloso trabajar en una empresa que cuida tanto la diversidad, la inclusión, los hábitos saludables... me parece que es el mundo que viene y los más chiquitos ya vienen con eso", explicó en una entrevista.

"Lo están haciendo de verdad, eh, de mucho amor, respeto y corazón. Yo participo de muchas charlas y de hecho conmigo pasa todo eso también. Me siento feliz de trabajar en una empresa que me incluye, que me acepta y me quiere. Es mi familia". Con el apoyo de su trabajo y después de años de trabajo legal, Topa finalmente pudo cumplir uno de sus sueños y, en enero de 2020, se convirtió en papá.

Las aventuras de Topa y Mitaí

En enero del 2020, Topa y su pareja recibieron a Mitaí en su hogar.

Si hay algo por lo que se lo ha caracterizado siempre a Diego Topa es por la discreción con la que maneja asuntos de su vida personal. Sus redes sociales, por ejemplo, siempre fueron una extensión de su trabajo. Pero últimamente, una presencia se logró colar entre los folletos de sus shows y los clips de sus canciones. Se trata de Mitaí, la primogénita que cría junto a su pareja.

"Yo estoy en pareja hace muchos años ya y los dos somos los papás de Mitaí. Fuimos juntos a los Estados Unidos a subrogar... fue un tratamiento largo pero estamos felices de poder expandir nuestro amor", contó recientemente en diálogo con Luis Novaresio por la pantalla de América TV. Mientras Topa mantiene a su compañero anónimo "porque él lo prefiere así y yo lo respeto", no puede evitar compartir en sus redes los bellos momentos que comparte junto a su hija.

Con su carrera creciendo gracias a la llegada de Disney Plus a Latinoamérica y saliendo de un merecido descanso que facilitó la pandemia del coronavirus, no hay duda que todavía tendremos Topa para rato: "A mi mucha gente me pregunta: ‘¿Cuánto tiempo más vas a estar haciendo esto? El cuerpo en unos años ya no te va a dar’. Y yo digo que voy a seguir con esto hasta que el cuerpo me dé".