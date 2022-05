Fue muy duro para Chloé Bello pasar por la estresante situación de perder a quien en su momento fue el amor de su vida. La modelo y actriz, de 33 años, fue la última pareja de Gustavo Cerati y quien vivió los momentos más dramáticos producidos por el ACV que dejó en coma por cuatro años al cantante de Soda Stereo y que luego le provocó la muerte.

Bello estaba de novia con Cerati hacía 5 meses cuando el músico sufrió el accidente cerebrovascular, en medio de su gira "Fuerza Natural", del 2010. Con solo 20 años, Chloé debió vivir todo el dolor, la angustia e incertidumbre de la triste condición de salud en la que se encontraba su compañero de vida, 30 años mayor que ella.

Todo aquello de lo que se decía en esos momentos sobre su figura al lado de Cerati la sumió en un pozo de depresión y estrés, que al poco tiempo provocó que debieran internarla. Pese a que ella comenzó el modelaje apenas culminó sus estudios secundarios y luego viajó a París, donde estuvo rodeada de miles de personas importantes de la moda, el momento más estresante lo vivió junto al músico.

Cerati y Chloé juntos.

"La moda tiene grandes ventajas, como viajar y conocer un montón de lugares que tal vez ni sabías que estaban en el mapa, te hacés amigos por el mundo, te regalan ropa y maquillaje. Pero si yo tuviera hijos, no sé si me gustaría que se dedicaran al modelaje", había contado la modelo a La Nación en una entrevista el año pasado.

Sobre ese mundo "glamoroso" que experimentó con apenas la mayoría de edad, aseveró sobre por qué su mamá (la ex modelo Nora Portela) quería que terminara el colegio antes de comenzar a trabajar. "Es un mundo muy glamoroso, pero delirante. Me acuerdo en París, a los 18 años, cuando me pidieron que bajara cinco kilos para un desfile… ¡y yo ya era un palo! Mamá me dijo que me volviera inmediatamente, que saliera de ese horror. Se veían situaciones espantosas, de chicas que medían todo lo que comían y que dejaban de menstruar por el bajo peso. Por suerte nunca caí en eso porque mamá siempre me dio mucha seguridad, pero sí quemé varias etapas por arrancar a trabajar de chica", reconoció.

Su vida tras el AVC que sufrió Gustavo Cerati

Con la mirada un tanto extraviada sobre qué hacer de su vida mientras el músico de rock estaba en coma y luchaba por su vida, Chloé decidió continuar con su carrera de modelaje, pero sin dejar atrás su relación con Cerati. Ya un año después de que le ocurrió el ACV a Gustavo, la hija de Nora Portela vivió en varias ciudades de Europa para reconstruir su profesión, que hasta el momento estaba paralizada por lo sucedido.

.

"Estuve muchos años como un fantasma, en los que incluso dejé de trabajar", contó la modelo, quien más tarde manifestó que fue "sanando heridas". "Me fortalecí ante las críticas y tengo cosas lindas para contar relacionadas con mi carrera como actriz", dijo.

No obstante, Bello nunca abandonó al músico y lo dejó bien en claro en una entrevista que le hizo Para Tí en 2011. "No voy a dejar de visitarlo nunca, obviamente. Pero tengo que hacer mis cosas. Igual, estoy todo el tiempo en contacto con sus allegados. Sé lo que está pasando las veinticuatro horas del día. De ninguna manera me desligo de ese tema", sostuvo aquella vez.

Chloé Bello (IG).

Tiempo antes de que rehiciera su vida y formara pareja con el productor del festival de música electrónica Ultra Music, Nicolás Barlaro -en una relación que duró nueve años-, la modelo se sinceró con que todavía extraña a Cerati y que le quedó su recuerdo en el corazón. "Es difícil, pero mi corazón sigue estando ahí con él, desde el primer día que lo conocí. Yo no volví a formar pareja. Todavía me siento en pareja. No estoy buscando novio. La verdad es ésa. Si tenés el corazón en un lugar, por más que no esté vívida la relación, los sentimientos están", expresó.

.

En un posteo que Chloé hizo en su cuenta de Instagram en homenaje al músico, con quien tuvo un romance hasta que él falleció en 2014, escribió: "No pasa un día, no pasa un solo día... no se han creado aún palabras para explicar cuánto te extraño. Me quedo con estas mañanas llenas de amor. Te abrazo y beso fuerte donde sea que estés. I know we’ll meet again",

Tras la partida del músico, la modelo se dedicó exclusivamente a perfeccionarse como actriz. Tomó clases de actuación en Los Ángeles, en el Stella Adler Studio y en Nueva York, en el estudio de Alan Gordon.

Al respecto de sus giras para aprender el oficio de la actuación, contó: "Era uno de mis sueños, y lo logré. Tuve la posibilidad de hacer un corto con el director Abel Ferrara –en 2019–, y también conocí al director Oliver Stone, con el que iba a hacer mi debut cinematográfico en una película protagonizada por Benicio del Toro, pero lamentablemente el proyecto se cayó y no sucedió".

Ahora, Bello indicó que tiene una relación con el director publicitario Milton Kremer. Además, expresó que su "sueño de toda la vida" fue siempre ser actriz y, al igual que su madre, "poder vivir con animales rescatados y darles un hogar".

"Tengo 33 años, pero por todo lo que viví podría tener 70. Hoy tengo un nuevo mundo interior, que vino con el correr del tiempo. Busco conocerme un poco más todos los días. Tuve varios terapeutas y me peleé con todos. No me gusta revolver el pasado, porque la pose de víctima eterna sólo hace que te aferres aún más al dolor", reflexionó Bello, quien también contó: "Ahora estoy haciendo una terapia con Silvina Pozzo, que es counselor y psicodramatista. También empecé a meditar, todas las mañanas y las noches, y hago yoga", concluyó la modelo que apuesta todo su futuro a la actuación.