Un nuevo caso de bullying sacude a la ciudad de La Plata, donde una mujer denunció públicamente que su hija de 10 años habría sido golpeada, insultada y maltratada por sus compañeros de clase, quienes incluso habrían llegado a cortarle el pelo y hasta las pestañas.

El caso salió a la luz una vez que la menor volvió a su casa llorando por la cantidad de cosas que le habían hecho en la Escuela Primaria "Martín Miguel de Güemes" Nº 26, ubicada en 207 y 516, en la localidad de Abasto. Cuando la mamá de la niña decidió denunciar lo sucedido ante las autoridades no encontró la respuesta que esperaba.

Es que la hicieron esperar durante 40 minutos y se tuvo que ir sin que la atendieran para poder ir a trabajar.

"Me dijeron que me iban a citar y quedó ahí, en la nada. Esperaba otra cosa, que me dijeran 'mirá, hablamos con los familiares (de los agresores), nos vamos a ocupar'. Pero no sucedió", denunció Laura Balbuena, en diálogo con el programa "Nosotros a la Mañana" emitido por El Trece.

Según expresó la mujer, que es enfermera, su hija no quiere ir más al colegio. Es que de acuerdo a lo que le contó "se juntan entre tres y le pisan los pies".

"También me dijo que le cortaron el pelo y hasta las pestañas", sostuvo. Además, contó que su hija no solo que nunca reacciona a los ataques, sino que "por miedo tampoco le cuenta a la maestra lo que sucede".

La menor habría comenzado a ser blanco de burlas a partir de que manifestó su sueño de ser modelo, contó la mujer.

"Ella viene sufriendo bullying desde primer grado. Ahora va a quinto y estoy cansada de hacerla faltar. Yo tengo capacitaciones y me complica mi trabajo. Además, quiero alertar está situación antes que ocurra algo peor", cerró la mujer, quien además reclamó que las autoridades de la institución tomen medidas urgentes para frenar los ataques.