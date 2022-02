Pocos días atrás, la trágica noticia de la muerte de Drayke Hardman, un niño de 12 años de Estados Unidos que decidió quitarse la vida por el bullying que sufría a diario, conmocionó al país y se convirtió en tendencia en las redes sociales. Decenas de miles de usuarios, celebridades, políticos y organizaciones opinaron al respecto de este flagelo en sus respectivas cuentas virtuales y abogaron por un mundo más justo y menos violento.

No faltaron las anécdotas y reflexiones de quienes padecieron situaciones de acoso o agresiones en el ámbito escolar, laboral, o incluso dentro de la familia. También estuvieron a la orden del día los comentarios de personas que aseguraban haber ejercido bullying contra otros y que hoy por hoy se arrepentían de sus actos y afirmaban haber aprendido de sus errores.

El padre del Drayke Hardman abraza a su hijo fallecido en el hospital.

Aunque se trata de una problemática que durante años afectó a varias generaciones, son muchas las víctimas que en la actualidad deciden romper con la barrera de la humillación y el malestar para hablar sobre los posibles orígenes y consecuencias del bullying, y así lograr concientizar a la sociedad.

Jóvenes y adultos, figuras de mediáticas, celebridades, influencers, artistas, deportistas, y muchos más: todos ellos buscan concientizar a través de campañas televisivas, gráficas, o sus propias redes sociales sobre los efectos de este flagelo para generar lazos de empatía y grandes cambios en la forma de enseñar a relacionarse.

Un claro ejemplo es el de Ángeles Balbiani, mejor conocida como Angie Balbiani, la reconocida actriz y modelo que atravesó una notoria transformación corporal con el correr de los años debido a los trastornos alimenticios que sufría por el bullying que le hacían por su peso. Pocos meses atrás, antes de dar a luz a su segundo hijo, Cósimo, la artista se expresó sobre los comentarios agresivos y la violencia psicológica que padeció en su juventud cuando se dedicaba a la actuación.

La actriz tenía 21 años cuando interpretó a una adolescente con sobrepeso en Rebelde Way.

Angie formó parte de los elencos de dos grandes telenovelas juveniles producidas por Cris Morena, Rebelde Way y Floricienta. En ambas ficciones interpretó a dos muchachas que sufrían de discriminación por su peso y que deseaban adelgazar y conocer a un amor que las correspondiera.

Luego de su participación en las populares producciones de la madre de Romina Yan, la expanelista de Intrusos reveló haber sufrido bullying dentro y fuera de los sets de grabación por su peso, lo que la llevó a realizarse peligrosos tratamientos de adelgazamiento que condicionaron su salud.

"Está buenísimo que se empiece a hablar de la revolución de aceptarnos, de querernos. Las mujeres más que nada. Yo le digo a mi novio ‘mirá la celulitis que me salió’, y él no tiene idea”, expresó.

Y continuó: “Siempre tuve sobrepeso. En el colegio no tenía un problema con mis amigas, pero el sexo apuesto te catalogaba como ‘la gorda’. Después entré a trabajar con Cris Morena y hacía un personaje de chica gorda. Entonces, cuando dejé de trabajar con Cris, me encontré con una amiga que estaba re flaca y le pregunté qué había hecho. Llegué a un lugar siniestro, me mandaron a la farmacia de abajo, eran varias pastillas. Yo era una autómata total. No estaba disfrutando lo que estaba pasando", confesó Balbiani en diálogo con Jay Mammon en Los mammones (América TV).

Asimismo, indicó que tras quedar embarazada de Benjamín (su primer y único hijo con Félix Maglione), abandonó las pastillas y volvió a aumentar 36 kilos. “Cuando a vos te dicen ‘qué flaca que estás’, creen que te están diciendo un halago. No tienen idea si la mina está anoréxica, si tiene una enfermedad, etcétera”, criticó.

“Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal. En ese momento, solo pude contárselo a mi familia. No hablé con la gente de la producción del ciclo. Trataba de que no me importara”, confesó en una entrevista con Teleshow.

Con respecto de los dichos gordofóbicos de la reconocida productora en el programa de Jay Mammon, la actriz con medio millón de seguidores en Instagram señaló que no le “sorprendió” de Cris Morena, y justificó: “Ella es de una generación en la que siempre el tema de estar flaco es un beneficio”, explicó.

En tanto, defendió a la mediática al sostener que representaba “a toda una generación ese tipo de pensamientos”, y agregó: “Yo tenía 21 años cuando empecé a trabajar y nunca la escuché decirlo en voz alta, pero de vuelta no le quiero caer a Cris porque yo tuve la suerte de tener unos kilos de más y hacer Rebelde Way", continuó.

E insistió en su postura: "¿Por qué no le quiero caer a Cris? No es que le tengo miedo a ella. Conozco a muchas como ella que halagan el cuerpo. Lo que dijo Cris no estuvo bien dicho. No lo tiene que decir porque se expone ella. Pero hay mucha gente que lo piensa...", cerró.

Hoy en día, Ángeles disfruta de una vida repleta de lujos, colores y alegrias junto a su nueva familia, compuesta por su pareja, Juan Ciampi, su pequeño hijo Benjamín (que tuvo con su ex, Félix Maglione) y su segundo hijo recién nacido, Cósimo Ciampi. Además de presumir su inquebrantable amistad con Pampita, la actriz utiliza sus canales de influencia para promocionar sus trabajos como modelo y productos de belleza, así como también adora compartir detalles de su vida íntima a su gran número de seguidores.