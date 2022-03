Hace unos días desapareció Claudia, una mujer de 52 años que fue vista por última vez antes de partir para realizarse una cesárea. Sin embargo, desde entonces nadie sabe acerca de su paradero. Su hermana, Elena, habló en exclusiva con Crónica HD y, pese a las dudas recientes, aseguró que efectivamente esperaba una nena.

Actualmente residiendo en el estado de Utah (Estados Unidos), aseguró que no tiene ningún dato acerca de Claudia. “No tengo idea donde puede estar, pero él (Gaetano) tiene que saberlo, porque fue la última persona que la vio. Ella no se iría sin su sobrina Mel, nunca le dejaría. Aparte estaba muy contenta con su embarazo y porque le iban a entregar su casa. Les iban a entregar una vivienda, cerca de donde ellos viven”, comenzó.

Claudia Vivir Díaz desapareció cuando salió a hacerse una cesárea.

Además, despejó las dudas sobre si efectivamente estaba o no esperando un niño en su vientre. “Ella está embarazada, me mandó fotos con su panza. Además, si dormís, si convivís con ella, tenés que darte cuenta. Vos la escuchabas y era una pareja normal. Como todos tenían altos y bajos”, agregó.

En adición, disparó con Gaetano, esposo de Claudia. “Yo a él no lo acuso. No pongo las manos en el fuego por nadie, pero él fue la última persona que la vio y no podés estar tan tranquilo y no salir corriendo a buscar a su mujer”, indicó.

El dramático testimonio de Elena a Crónica HD

Por último, aclaró que se mensajeó con su hermana el día de su desaparición. “Yo le mandé, ´gordita, suerte en la cesárea’, iba a ser una nena”, aseguró.

Además de Elena, Gaetano también dialogó en exclusiva con Crónica HD y mostró su enojo para con el trato que tuvo en los medios de comunicación. “Yo lo único que quiero es que aparezca Claudia”, comenzó su declaración y agregó que “Claudia vino de Uruguay porque yo le dije que se venga. A ver si queda claro”.

Gaetano aseguró que Claudia estaba embarazada

Por su parte, también se refirió acerca del embarazo de su mujer. “Yo no dije que no estaba embarazada. Para mí estaba de 9 meses y pico, pero después me enteré de ciertas cosas y después de que estaba embarazada de vuelta. Yo tampoco entiendo”, expresó.

Recordemos que solo horas después de la desaparición de su esposa, declaró que “salí a llevar a la nena a la escuela y cuando volví, ya se había ido. No tardé mucho, así que supongo que habrá salido de casa ni bien me fui. Pensé que podría haber ido al supermercado chino a comprar, pero pasaron horas y no volvía”.