Este jueves se registró la caída de casi 32 milímetros de lluvia en sólo 10 minutos, lo que dejó varias calles anegadas y barrios enteros sin luz, por las fuertes ráfagas de viento que destrozaron postes del tendido de electricidad, en varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Ahora, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe una alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad para la ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

La alerta para las próximas horas consiste en “lluvias y tormentas acompañadas por fuertes vientos con ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua” en la ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, el organismo destacó que habrá zonas “localmente fuertes o severas, y los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera localizada”.

La alerta amarilla por ráfagas de viento y tormentas para este viernes.

Recomendaciones del SMN ante fuertes vientos y caída de agua y granizo

El SMN recomendó asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento, mantenerse alejado de los árboles y de artefactos eléctricos. También aconsejó evitar la circulación por calles inundadas o afectadas y si hay riesgo de que el agua ingrese a una vivienda se solicitó cortar el suministro eléctrico.

Algo que no solemos tener en cuenta, pero es de vital importancia, consiste en asegurarse de no ser “alcanzado por un rayo”; para evitarlo, el SMN recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

.

Alerta por tormentas en el interior de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos

En el interior de la provincia de Buenos Aires, el parte del organismo abarca las zonas de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Pergamino, Ramallo, San Nicolás y San Pedro; la zona de Constitución en la provincia de Santa Fe y la zona de Gualeguay en Entre Ríos.

En la provincia de Córdoba, el aviso que fue lanzado a las 17.03, registra una alerta por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo. El parte del organismo abarca las zonas de Gral. San Martín, Juárez Celman, Río Cuarto, Tercero Arriba y Unión.

El radar indicó las zonas en alerta.

¿Qué significa alerta amarilla, según SMN?

El portal oficial del SMN indica que la alerta amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

.

Noventa mil usuarios sin luz

El temporal de este jueves dejó a más de 90 mil usuarios sin luz, calles completamente inundadas y árboles caídos por los municipios de Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Burzaco, La Matanza e Isidro Casanova.

El aeropuerto internacional de Ezeiza Ministro Pistarini fue azotado por la tormenta, la cual produjo que el agua ingresase a algunas zonas de uno de los edificios de la terminal C y una parte de la terminal A. Además, el temporal provocó la caída de un vidrio.