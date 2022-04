Si el amor fue capaz de iniciar una guerra mitológica, cómo no va a poder con la vergüenza de participar en un programa de preguntas y respuestas. Ese fue el leitmotiv que impulsó a Lourdes, una licenciada en relaciones de trabajo para anotarse en Los 8 escalones.

Como muchas parejas de la actualidad, conoció a su novio a través de una conocida aplicación de citas. El problema es que él vive del otro lado del charco y los viajes hasta el viejo continente no son accesibles para todo el mundo. Con el objetivo de reunir la plata que pueda ubicarla en el aeropuerto de Ezeiza ella se inscribió e intentó vencer al resto de los concursantes y a los escalones de Kaczka.

El programa recién comenzaba, estaba en el séptimo escalón y sus contrincantes tenían que elegir entre ella y otro chico por quién querían que continuase en carrera por el premio. Ahí Guido contó un poco de su biografía, para darles herramientas a los demás a la hora de optar.

"Lourdes contestó el 85% de las preguntas bien lo que la habilita para seguir jugando. Tiene 26 años, está desocupada en este momento y es licenciada en relaciones de trabajo. Vive en Villa de Mayo con sus padres Alberto y Susana, su hermano Enzo y tiene a Sam y Simba, sus dos perros. Está en pareja con Lars. ¿Así se llama?", le consultó el conductor.

Conoció a su pareja a través de Tinder y ganó un millón para ir a verlo

"Sí, es alemán. Nos conocimos por redes sociales, por una aplicación muy famosa, Tinder", relató. "¿Pero buscaste en Alemania?", interrogó Kaczka. "Sí, más que nada para practicar el idioma porque yo hablo alemán y de esto va a hacer un año", agregó la chica.

Con todos en el piso intrigados por su historia, Liberman le preguntó si mantenían una relación a distancia o si él se encontraba en la Argentina, a lo que ella contestó que es a distancia aunque ya se conocen personalmente, ya que su novio vino a comienzos de año. "Y al millón ¿Para qué lo usarías?", quiso saber Guido. "Para viajar a Alemania, para verlo", confirmó Lourdes. Y gracias a su historia, fue elegida para subir un escalón más.

.

El programa siguió y a punto de comenzar la ronda de intérpretes, le siguieron preguntando sobre su relación amorosa. "Lo extraño mucho y quiero ir a verlo. En enero él vino dos semanas de vacaciones y estuvimos juntos, no nos separamos. Ahora me toca a mí ir para allá". Ante esta declaración, Guido quiso saber qué están planeando para el futuro. "Si prospera, yo me iría a vivir a Alemania. Ya lo tenemos hablado", aseguró.

Lourdes subió los ocho escalones y ganó un millón de pesos (Gentileza El Trece).

Lourdes llegó a la final con Natalia, quien iba por su segundo programa. El encargado de hacer la pregunta definitoria fue el bailarín Iñaki Urlezaga. "¿En qué país se encuentra el Teatro Bolshoi, mundialmente famoso por su gran y reconocida escuela de ballet? A) Rusia, B) Polonia, C) Rumania o D) Dinamarca", dijo el artista. Lourdes contestó la A e inmediatamente se hizo acreedora del millón de pesos.