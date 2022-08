El popular artista criollo José Larralde sorprendió a todos esta semana al revelar que su música fue parte de la exitosa serie Breaking Bad y no recibió “un mango”. Sin embargo, generó más polémica por su situación económica actual al describir que está “rascando el fondo de la olla”.

Para llevar calma a sus fans, el cantor aclaró varios puntos sobre su vida personal. “La vergüenza y la dignidad es lo último que pienso perder en la vida”, apuntó José Larralde para aclarar que no necesita ayuda o subsidios para vivir.

Todo comenzó con un video publicado en Twitter, y en las últimas horas con la misma red social del pajarito se viralizó un clip para poner en claro que no “pasa hambre”.

“Si yo tuviera hambre, si yo tuviera problemas, tengo mil oficios para hacer”, mencionó el histórico músico, de 84 años. “Y si pareciera con esto que estoy buscando un subsidio también. Yo no necesito un subsidio”, agregó José Larralde.

"Era una forma de hablar"

Con un tono amable, pero contundente, el guitarrista y cantante difundió el video mediante la cuenta de @Norbert54111425. Mirando a la cámara y moviendo sus manos para expresarse, habló durante casi dos minutos para dejar en claro sus dichos en una entrevista que se viralizó.

De esta manera, una de las figuras del folcklore nacional señaló que cuando manifestó que está “rascando el fondo de la olla”, era “una forma de hablar”. “No es cierto”, insistió para remarcar que no le falta comida. También señaló que se trató de “un verso hecho por un pavote, perdónenme que le diga así”.

"Si la guadaña no me agarra antes"

“Primero les agradezco a todos los que se están ofreciendo, los que me quieren ayudar. De todo corazón”, reconoció el folclorista oriundo de Huanguelén. “Pero siempre dije lo mismo, y lo certifico: mi hambre es mío”, resumió ante la cámara.

“Si yo tuviera hambre, si yo tuviera problemas, tengo mil oficios para hacer”, completó para descartar las ayudas.

Además, hizo otra aclaración sobre las ayudas económicas: “Pareciera que con esto que estoy buscando un subsidio también. Yo no necesito subsidio, porque tengo dos brazos, tengo vergüenza y tengo dignidad”.

“Les agradezco infinitamente la buena voluntad de los amigos”, repitió el cantante y expresó: “Perdónenme, me da vergüenza tener que aclarar esto. No necesito nada, tengo familia, tengo amigos”.

Por otra parte, el guitarrista mencionó que dejó de trabajar con la música por “la plaga”, haciendo referencia a la pandemia. Aunque también reveló: “Tuve un pequeño accidente, con una escalera. Y bueno, estoy parado acá”.

“Eso no quiere decir que alguna vez no vaya a trabajar, si la guadaña no me agarra antes”, sumó el artista popular en broma sobre la muerte. “Quedensé tranquilos, todos los amigos. Muchas gracias”, finalizó José Larralde desde Twitter.