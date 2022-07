La derrota de Boca Juniors en la Copa Libertadores frente a Corinthians generó la despedida de Sebastián Battaglia por determinación del Consejo de Fútbol. La danza de nombres para su reemplazante ya empezó a despertar ilusiones y rechazos entre los hinchas. Sin embargo, hay un archivo muy reciente de Martín Palermo y un posible llamado de Juan Román Riquelme.

El máximo goleador del club habló hace una semana sobre la posibilidad de que lo llame su ex compañero de Boca Juniors y conversar por su regreso a la Bombonera con el buzo de DT. Se trata de una declaración que brindó antes de la salida de Battaglia y que ahora cobra una relevancia diferente ante la vacante en el banco de suplentes.

“Seguramente si Román me llama por cierto momento de Boca que no tenga entrenador y se quiere juntar y me quiere proponer”, comenzó Martín Palermo durante una entrevista en un canal deportivo. Allí, el 3° goleador histórico de todos los tiempos en clubes del fútbol argentino mencionó cuáles serían los requisitos para hacerse cargo del equipo.

En este sentido, remarcó qué pasaría si se concreta el famoso “si te llama Román”. “Después hay que ver cuál es el proyecto involucrándome a mí, cuál es la idea y si es compatible con la mía”, explicó el ex delantero en diálogo con Mariano Closs en ESPN. La revelación tuvo lugar el viernes 1 de julio, cuando Sebastián Battaglia todavía estaba a cargo de Boca Juniors.

Los pro y los contra de Martín Palermo para ser DT de Boca

El video de la declaración de Martín Palermo generó diversas repercusiones de los fanáticos del “xeneize”, ya que algunos se ilusionaron con la dupla que protagonizó los tiempos de oro. Pero otros señalaron la falta de méritos del “Titán” para ser el heredero de Carlos Bianchi y manejar el vestuario de Boca.

"SI ME LLAMA ROMÁN...". Martín Palermo, contundente con su respuesta sobre dirigir a Boca en un futuro. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/NtVAsTa1Aj — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2022

“Como 9, de los mejores, como DT por ahora horrible. A lo mejor su función en el fútbol puede ser otra!”, escribió un usuario en Twitter. Luego, otra persona le recordó: “Pero si llevo a Aldosivi a cuartos de una copa”. “Mejor que Battaglia es seguro, y a este no le armarían el equipo”, comparó otro.

Sobre la trayectoria del goleador como técnico, cabe mencionar que en 2012 comenzó en Godoy Cruz, hasta el 2014 y luego pasó a dirigir Arsenal de Sarandí por tres torneos locales.

Luego tuvo un recorrido internacional que inició en Unión Española, de Chile, en Pachuca, de México, para finalmente regresar a Curicó Unido del país trasandino. Su último club fue Aldosivi, donde dirigió 27 encuentros, con 12 triunfos, 5 empates y 10 derrotas. En total, el “Titán” lleva 266 partidos como director técnico y logró una efectividad del 45.61%.