Picante: Martín Palermo reveló por qué no llegó a San Lorenzo

El puesto de Gustavo Álvarez como entrenador de San Lorenzo pudo haber sido ocupado por Martín Palermo. Libre tras descender con Fortaleza, soñaba dirigir al Ciclón y estuvo muy cerca de llegar. Sin embargo, todo terminó frustrándose a último momento.

"Yo ya estaba con que en dos días estaba entrenando. Estuve justo en el sorteo de la Sudamericana y por un momento me veía como técnico analizando los rivales y qué equipos me van a tocar", confesó el Titán en una entrevista con D Sports Radio.

Palermo se lamentó por este salto que no pudo dar, ya que se sentía preparado para tomar las riendas de un club grande en el fútbol argentino: "Era algo que deseaba porque obviamente San Lorenzo es un equipo grande, por lo que mueve, y era una linda posibilidad para analizar en ese momento que lamentablemente no se terminó dando. Creo que fue parte de la indecisión de ese momento".

No brindó demasiados detalles sobre las razones, aunque sí aprovechó para desmentir los rumores que indicaban que Mauricio Macri acercó su nombre y se metió en las negociaciones: "Él no te paga ni un café y decían que me va a pagar el sueldo a mí o va a poner plata en San Lorenzo".

Y cerró: "Son cosas que desvirtúan todo, cuando entra la política y entran a meter gente. Yo estoy muy referenciado a Mauricio. Tengo una amistad, fue presidente de Boca, pero todo lo demás es ajeno".