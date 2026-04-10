Úbeda ultima detalles en el once de Boca para recibir a Independiente, con un ojo puesto en la Copa Libertadores y el Superclásico

Boca está en alza. Su triunfo en el estreno en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica le sirvió para sumar confianza y los buenos rendimientos parecen estar alejando los fantasmas en el ciclo de Claudio Úbeda. Sin embargo, el Xeneize tendrá una de las semanas más importantes del semestre.

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Tanto es así que mañana recibirá a Independiente por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, el martes hará lo propio frente a Barcelona de Guayaquil y el próximo domingo afrontará nada más y nada menos que el Superclásico contra River en el Estadio Monumental.

Pensando en esos compromisos, el Sifón parece haber definido un plan de acción en el que se incluye el regreso de un hombre importante: Agustín Marchesin.

En tiempo récord, el arquero de 38 años dejó atrás el desgarro grado 3 en el aductor derecho, respondió a las exigencias y todo indica que volverá a la titularidad para el enfrentamiento con el Rojo.

Por otra parte, la defensa cambiará por completo y, ante la ausencia de Leandro Paredes por suspensión y el posible descanso de Tomás Aranda, se vislumbran varias modificaciones en la línea media.

Así las cosas, Tomás Belmonte y Ander Herrera irán desde el arranque, en tanto que hay dos incógnitas para despejar por parte del DT: sin la joyita, Alan Velasco podría volver, mientras que para completar el mediocampo aparecen los nombres de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Camilo Rey Domenech.

Además, con un Miguel Merentiel entre algodones , Adam Bareiro se mantendría como punta de lanza y compartiría el frente de ataque con Ángel Romero o Milton Giménez.

La otra novedad saliente es que Exequiel Zeballos volverá a ser citado, aunque todo indica que esperará una oportunidad en el banco de suplentes.

Con estas decisiones, Úbeda apuntará sus cañones a los duelos frente al elenco ecuatoriano y, sobre todo, al choque contra el Millonario.

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Boca recibe a Independiente por el Torneo Apertura: probable formación

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacíbar o Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Belmonte y Tomás Aranda o Alan Velasco; Milton Giménez o Ángel Romero y Adam Bareiro.