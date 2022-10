La vida de la ex Miss Mundo, Silvana Suárez, quien falleció este viernes a la edad de 64 años en Córdoba a causa de un cáncer de colon, estuvo signada no solo por su coronación en 1978 como la "mujer más bella del mundo" o el complicado matrimonio que tuvo con el periodista Julio Ramos, sino que también tuvo su "momento de furia" en una programa de Mirtha Legrand que quedó para la historia.

El asunto tuvo lugar hace más de 20 años, cuando la ex modelo y la conductora televisiva discutieron frente a cámara y el momento es uno de los más recordados por los televidentes, de hecho, fue la primera vez que un comensal le contestaba a la dueña de los almuerzos y se levantaba de la mesa más famosa.

Allá por 1988, Silvana Suárez se casó con el entonces director de Ámbito Financiero, Julio Ramos, junto a quien tuvo dos hijos, Augusto y Julia. El matrimonio se disolvió en 1999, con denuncias de maltrato de por medio, y se trató de una separación muy mediática en ese tiempo.

Por aquel entonces, Suárez atravesaba un controvertido divorcio luego de separarse del poderoso empresario mediático y Mirtha había elegido llevarla a su mesa para entrevistarla.

Silvana Suárez: momento de tensión

En este contexto, tuvo lugar el incómodo momento que vivió en "Almorzando con Mirtha Legrand". “Mirtha tomó partido por Julio, porque era el poderoso. Olvidándose que yo, antes de Julio, había ido a su programa”, aseveró. Sobre su intempestiva salida del estudio, recordó: “Aquello fue espontáneo y, además, lo hice con mucha clase. Espontáneo y con clase”, en tanto, tiempo después, ambas coincidieron en el hotel Alvear y no se saludaron.

En un corte del programa en 1999, Mirtha le pidió que por favor dijera algo sobre la escandalosa ruptura, pero ella se negó al volver al aire se cruzaron fuerte. “Si yo te invito a mi programa, vos tenés el derecho de decir, no voy, porque no me gusta ventilar mis cosas personales”, pronunció la conductora, y la ex Miss Mundo fue letal con su respuesta: “Me vas a tener que disculpar, pero yo me levanto de tu mesa. Porque si vos me invitas para usarme... Vos no podés retarme. Perdón al público”.

Indignada con el planteo, Legrand retrucó: “No te uso. No necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez”.

Finalmente, este año Mirtha Legrand recordó ese episodio y reconoció que esa fue la única vez que alguien se fue de su programa.