La ex Miss Mundo argentina Silvana Suárez murió el viernes por la tarde, a los 64 años, en la localidad cordobesa de Nono, luego de transitar un cáncer de colon terminal.

Suárez saltó a la fama tras consagrarse en 1978 en el certamen internacional de belleza que se realizó en Londres, Inglaterra, y fue la segunda argentina en recibir dicho reconocimiento después de Norma Cappagli, en 1960.

La también exesposa de Julio Ramos, dueño de Ámbito Financiero -medio en el que ella trabajó durante un década-, en 1999, protagonizó un tenso cruce con Mirtha Legrand durante una de sus “mesazas”. El altercado se produjo cuando Suárez se negó a responder las preguntas que la “diva de los almuerzos” le hizo respecto a su divorcio de Ramos, con quien estuvo 11 años casada.

Enojada, Suárez se levantó de la mesa y se fue reiterando: “me invitas para usarme a mí”. De esa manera abandonó el programa mientras que Mirtha Legrand le decía: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”.

“La verdad que yo no tendría ni que haber ido, pero siempre me sentí como con culpa de no ir. Y voy y de golpe ella tomó partido: el que tenía el poder era Julio”, dijo en ese entonces tras protagonizar ese escandalozo episodio televisivo.

Silvana Rosa Suárez Clarence nació en Córdoba el 29 de septiembre de 1958. En su infancia practicó canto y, luego de 13 años de estudios, llegó a convertirse en profesora de música y directora de coro.

Durante dos años estudió arquitectura en la Universidad Católica de Córdoba. Pero finalmente se volcó al modelaje impulsada por su madre, que la convenció de anotarse de participar en el concurso Miss Sierras de Córdoba que promovía el diario Cotidiano.

Con 19 años, el 16 de noviembre de 1978, Silvana Suárez se coronó reina en la final de la edición 28 del concurso de belleza Miss Mundo. El evento tuvo lugar en el Royal Albert Hall de Londres.

En 1988 se casó con el empresario periodístico Julio Ramos, con quien tuvo dos hijos, Augusto y Julia. Se divorció de él en 1999, en medio de fuertes acusaciones de maltrato contra el fundador de Ámbito Financiero.

“Tuve situación de violencia de género con mi exmarido, a quien denuncié -reconoció-. En ese entonces nadie hablaba de esto y menos una persona conocida. Pero como él era muy poderoso, estaba lleno de amigos jueces… pero el agua llegó hasta acá, ya no se podía respirar”.

Para superar esos episodios, Suárez reconoció volcarse a terapias tales como hipnosis y tratamientos alternativos. “Es la única manera, me parece a mí. Y también soltando, perdonando y comprendiendo que el otro hizo lo que pudo. Yo puedo decir ‘qué hijo de su madre de tal por cual’, pero él era una persona que estaba enferma”, afirmó.

Mientras Suárez vivía ese momento de su vida, tuvo lugar el incómodo episodio que protagonizó en Almorzando con Mirtha Legrand. “Mirtha tomó partido por Julio, porque era el poderoso. Olvidándose que yo, antes de Julio, había ido a su programa”, aseveró.

Respecto a su sorpresiva salida del programa que estaba al aire, la ex Miss Mundo describió su decisión como algo que "fue espontáneo y, además, lo hice con mucha clase. Espontáneo y con clase”.

Con los años se volcó a una vida más espiritual alejada del escándalo mediático. Para eso se fue a vivir a una casa situada en medio de la montaña en Córdoba, donde vivió con sus mascotas, dos perros y un gato. Sus hobbys para pasar el tiempo eran leer, mirar series. Sin embargo estaba informada sobre la realidad. Además, se recibió de facilitadora emocional.

“Es un pilar fundamental de mi vida conocerme a mí misma. Saber realmente quién soy. Y quiénes somos ¿no? Y abrir la conciencia, me parece que para eso vinimos”, sostuvo en una entrevista con la prensa.