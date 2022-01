Paulo Londra regresó a la Argentina y se encontró con un escándalo. Su ex pareja, Rocío Moreno, decidió romper el silencio y dar detalles de la separación entre ella y el cantante cordobés, que acabó con la relación que ambos mantenían hace más de seis años y tuvo como fruto sus dos hijas.

Luego de resolver de manera "amistosa" la puja legal que lo mantuvo alejado de la música, el cordobés comenzó a trabajar en su regreso a la música. Para este fin, se trasladó a Estados Unidos antes del fin de año en un viaje del que, según relató Moreno, su ex recién se enteró cuando vio las fotos de Londra en las redes sociales. El cantante pasó el año nuevo lejos de su novia e hija, celebrando en Los Ángeles.

"¡Feliz año nuevo, mis locos! Muchas gracias a los que me apoyan: 2022 es mío", dijo el cantante en un video publicado desde sus historias de Instagram la noche de año nuevo, sumando expectativa entre sus fanáticos hacia su regreso a la industria musical. Su viaje laboral a Estados Unidos finalizó este viernes, y Londra apareció por primera vez desde las lapidarias declaraciones de su expareja para así comunicarlo.

"Volver y manos a la obra", escribió el intérprete en un video publicado en Instagram, con la geolocalización en Buenos Aires. No dio detalles sobre su próximo destino, si se quedará en la ciudad o si regresará a Córdoba, y mucho menos si en ese caso irá a la casa que compartía con su pareja e hija o a la de los padres, que queda al lado y donde estaba durmiendo desde hacía semanas, según su ex.

La mediática pareja mantuvo el silencio sobre su separación en septiembre del 2021, pero en las últimas horas Rocío Moreno decidió salir adelante y contar su versión de los hechos. La madre de Isabela, la hija de un año que tuvo junto a Paulo Londra, contó que el cantante estuvo ausente en los últimos ocho meses del embarazo de su segunda hija.

"Empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía más tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía", contó Moreno.

En la entrevista, Moreno contó por qué no hay vuelta atrás con Londra, de quien desconoce si estará en su parto: "No estuvo antes, cuando lo necesité. No es algo que espero. Dadas las circunstancias hoy en día me doy cuenta de que muchas situaciones no se pueden naturalizar".