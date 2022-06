Tras el revuelo generado por el comienzo del romance entre la China Suárez y el joven cantante Rusherking, la pareja parece que está pasando por un muy buen momento. Tanto es así que ya no se esconden y comparten imágenes de momentos que disfrutan juntos tanto entre ellos como con amigos.

Entre medio de esas postales, la actriz compartió en sus historias de Instagram una foto de un tierno regalo que le hizo el cantante oriundo de Santiago del Estero, directo desde su tierra natal: una caja de unos clásicos alfajores locales, acompañados por tres conitos de dulce de leche bañados en chocolate.

.

Pero ¿qué pasó? Más allá del tierno gesto del joven para con su nueva pareja, parece ser que el dulce regalo se trataría de una golosina prohibida. Así es. Termeños, la marca de los alfajores y los conitos en cuestión, había sido prohibida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por ser considerada “ilegal”.

En 2017, y bajo la disposición 11336/2017, el organismo nacional había exigido que fuera retirado de circulación e impedida su venta en todo el país, indicando: “Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de los productos: alfajor de dulce de leche bañado con chocolate RNPA N° 23038696, alfajor de fruta bañado con merengue italiano RNPA N° 23038695, alfajor con dulce de leche bañado con merengue italiano RNPA N° 23038694, marca: ‘Termeños’”.

La ANMAT exigió que la marca fuera retirada de circulación.

Un romance a paso firme

Las primeras informaciones dadas por la prensa local indicaban a una China Suárez y un Tomás Tobar, “Rusherking”, comiendo hamburguesas vegetarianas en Puerto Madero. Rumor va, rumor viene, volvieron a verlos juntos y a los arrumacos en una disco porteña.

Pero ya no había dudas. El material audiovisual donde se los veía muy íntimos y a los mimos comenzó a circular por redes sociales y portales y ya no hubo mucho más que dudar. La actriz y el cantante de música urbana están viviendo un apasionado romance y ya no se esconden.

Pasó poco menos de un año desde que la actriz se separó de forma escandalosa de Benjamín Vicuña, padre de sus hijos Magnolia y Amancio, poco tiempo antes de mantener un efímero encuentro con el futbolista y marido de Wanda Nara, Mauro Icardi.

La actriz ya fue a verlo a uno de sus shows con su hija Magnolia.

Tras turbulentos días en que la prensa mantuvo a Suárez en el ojo de la tormenta por disfrutar de su vida de soltera, la actriz se dejó ver con el joven artista, recién separado de la también cantante María Becerra.

Actualmente, comparten salidas con amigos y familiares: ella fue a verlo a uno de sus shows con su hija Magnolia y compartieron un almuerzo con su mamá, signos de una relación que se afianza día a día.