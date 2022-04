Emma tiene 5 años, hace cuatro meses que no sale del hospital y está en la lista de emergencia del INCUCAI. Tiene una miocardiopatía dilatada terminal. Su única posiblidad es el trasplante de corazón. Pero mientras lo espera quiere volver a su casa.

"Necesita un respirador. Ya tenemos 300 mil pesos y nos faltan 200 mil para compralo. As. podría ir a casa a esperar el corazón", dice a cronica.com.ar, Lorena Galos, tía de la menor.

"Está de pie de milagro. Se pasa el día acostada o sentada. Camina unos pasos y se cansa. Por eso está con respirador para que su corazón no se canse. Está agotada pero pinta", dice la mujer.

El Hospital Garrahan, donde está internada en terapia intermedia, ya lo solicitó. "Se hace el pedido, te lo consiguen, pero podría demorar seis meses. Es mucho tiempo para Emma. Si hay posibilidades de que espere en casa lo antes posible es mejor por su estado emocional. Ya lleva cuatro meses en el hospital. Es mucho tiempo", sostiene la tía, que la está cuidando porque la mamá de la nena se contagió covid: "por suerte ella no. Me estoy quedando yo hasta que la mamá pueda volver".

"Emma necesita volver su casa, no nos falta tanto para llegar a comprarlo, por eso estamos pidiendo ayuda. Cuando Emma ya no lo necesite lo donamos al Garrahan. Ella está tomado medicacion via oral. Estamos preparando todo para que pueda esepar su corazón fuera de acá", afirma la tía.

"El tiempo de calidad para nosotras es lo mejor. Emma está muy triste", explica Lorena. Desde el 30 de diciembre del año pasado está internada.

"No se sabe la causa de la enfermedad. Era una niña sana. Ingresó con vómitos y retención de líquido. Pensamos que tenía una gastroenteritis, algo por el calor como cualquier chico. Nunca pensamos que ibamos a terminar en esta situación. Desde ese día quedó internada", recuerda la tía.

Lorena cuenta que su sobrina "es de carácter fuerte, alegre. Súper activa quería hacer natación,. Le gusta bailar cantar. Es muy difícil todo esto. Ella dice que quiere el respirador para ir la a casa con su familia".

Está en lista de emergencia del INCUCAI desde el 13 de enero. "Los médicos nos dicen que lo necesita ya. Tiene mucha medicación por día. La última eco decía q su corazón funciona al 9%", sostiene la tía.

Los datos para poder ayudara Emma.

Su página en instagram es @uncorazonparaemma

Cbu. Alias BIBLIA.AVION.BRISA