Salvador Maximino Ciliberto, más conocido como Toty Ciliberto, fue uno de los actores comediantes que nació del famoso y premiado programa de la década del 90, VideoMach. Con su simpatía y humildad logró cosechar mucho reconocimiento y apoyo de la audiencia, que más tarde, lo ayudó a afrontar su difícil vida que estaba envuelta en las adicciones, bullying y tristeza. Actualmente, el humorista pudo dejar de lado el dolor y siguió adelante con la posibilidad de hacer reír a miles de personas.

Su relación con la risa se había originado cuando él era muy chico y a consecuencia de una difícil realidad. Recientemente, el artista comentó que su niñez no fue para nada fácil, ya que sufrió bullying y acoso escolar.

"Tenía un acné muy fuerte y mis pocitos en la cara son la prueba. El peeling me quemaba la piel y no había cremas ni nada. Me veía al espejo y lloraba" explicó el humorista en el programa "La noche de la V". Debido a las malas intenciones de sus compañeros de clase, llegó a perder las ganas de estudiar, sin embargo, un día se planteó que lo mejor que podía hacer es reírse de sus "defectos".

Antes de su llegada a los medios de comunicación, el hombre tuvo una rutina muy distinta a la de los sets de grabación. Si bien siempre se había destacado por su humor, la realidad es que había trabajado en muchos otros rubros que son completamente impensados.

Su primer empleo fue en un corralón de materiales, pero luego paso por una sedería y una fábrica de plásticos. Mientras tenía estas actividades, también estudio y se recibió profesor de educación física. A raíz de esto, consiguió un puesto de preceptor en un colegio y fue docente de la cátedra "Recreación" en un terciario.

Un día, siendo ya adulto, decidió empezar a estudiar teatro con el actor de cine y teatro, Ricardo Bartís. Entonces poco a poco se fue animando al mundo de la interpretación. Su primera parada fue el Parakultural, allí formo un grupo llamado "Tiro libre" que actuaba en los clubes y fiestas privadas. Lo particular de aquellas presentaciones fue que él participaba disfrazado de loro.

Luego de mucho esfuerzo, llego a él una posibilidad en la pantalla chica de la mano de Virginia Hanglin en Canal 2. Para aquel entonces, se estaba comenzando a formar el grupo de humoristas para un programa de televisión y vio la convocatoria a un casting en Telefe. Ciliberto sintió que ese proyecto era ideal para él y se presentó.

Poco tiempo después, en 1992, desembarco en VideoMatch, pero las primeras jornadas de trabajo fue un tanto complejas, ya que el asistente de piso, Miguel Ángel Rodríguez, no encontraba el momento indicado para su presentación y simplemente aparecía en el final cuando salía todo el elenco.

Finalmente, su gran momento llego y pudo brillar en el formato. Su voz gastada y el rostro característico fueron un símbolo de su peculiar comedia. Entre sus personajes más conocidos y aclamados por el público se encontraban Riquelme y el Martin Fierro, aunque también se destacó en muchos sketches grupales. Cabe destacar que fue uno de los actores más apreciados por el conductor, Marcelo Tinelli, quien le dio su espacio para seguir creciendo más allá de sus míticos papeles.