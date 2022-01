Felipe Fort, el hijo de Ricardo Fort, mantiene un contacto muy fluido con sus seguidores de Instagram. Sin embargo, esta semana se volvió tendencia debido a la decisión. A través de un juego de preguntas y respuestas les contestó los planes que tiene pensados para cuando termine el colegio secundario a fines de este 2022.

Como todos saben, Miami siempre fue un lugar muy especial para la familia chocolatera. Fue el primer sitio que acogió a Ricardo después de la pelea con su padre, Carlos Augusto Fort, y fue la ciudad que vio crecer a su descendencia. En los últimos años de vida del empresario viajaba a la ciudad permanentemente y hasta hizo un reality de sus días allí.

Ricardo Fort con sus hijos, Marta y Felipe, recién nacidos.

La noticia se conoció cuando Felipe, a través de sus redes sociales, compartió una serie de preguntas que le realizaron algunos de sus seguidores. En la primera historia ante la duda si "Ese Penthouse es tuyo ya?". Al respecto, el joven contestó: "No, no es mío todavía. Fui a verlo nada más. Es una manera de visualizar lo que quiero en un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta, quiero trabajar para llegar a esto y más".

.

En una segunda historia, se le preguntó: "¿Tenés pensado algún proyecto para este año?", al cual él respondió: "Me vengo a vivir a Miami para trabajar acá". Ante la buena predisposición del adolescente para contestar, uno de sus seguidores decidió preguntarle de qué le gustaría trabajar. "Tengo pensadas muchas cosas, una de esas es trabajar en bienes raíces. Acá hay trabajo en todos lados, literal", explicó Felipe.

.

Hasta el momento no hay detalles de cuando se instalaría en Miami y si será acompañado de su hermana Marta, quien ahora se encuentra de vacaciones en dicha ciudad. De todos modos, la decisión está tomada.