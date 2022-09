Barby Franco se sumó a la última ronda de entrevistas en el piso de "PH, Podemos Hablar (Telefe)", y divirtió a sus colegas con una anécdota familiera. A la mediática le tocó dar el paso al frente en el programa de Andy Kuznetzoff, donde compartió detalles de su dura infancia y rompió con la tensión compartiendo un divertido episodio que vivió junto a su pareja, el abogado de famosos Fernando Burlando.

"Avancen al punto de encuentro los que en el trabajo se hicieron desde abajo", consignó el conductor. Los invitados pasaron al frente y a su turno, la modelo contó su historia: "Nací en la Villa 21-24 de Barracas. Viví hasta los 9 años en lo que se dice 'casilla'", comenzó. Y precisó: "Tenía el techo de chapa, paredes de cartón, cuando llovía se hacía barro, mi mamá me ponía las bolsas en las zapatillas para salir a la parada del colectivo".

Aún después de reubicarse a un barrio urbanizado a los 9 años, Barby no dejó de esforzarse para conseguir su siguiente comida: "Salía a repartir volantes, pegaba estampitas en una juguetería, a los 14 polarizaba autos. Siempre me la rebuscaba", señaló. Más allá de sus dificultades, sin embargo, la modelo resaltó la generosidad del que menos tiene, mejor reflejado en los comedores comunitarios.

"La famosa olla popular", explicó Barby, y lanzó: "Ay, qué rico el guiso". El comentario llamó la atención del conductor y ella reafirmó: "Antes de ayer me hice un guiso...". Siempre orgullosa de sus orígenes, la mediática confesó que le compartió el plato a su pareja para que viviera algo de su infancia, pero que lo debió hacer bajo un falso pretexto: "Se lo di a Burlando y claro, le dije 'no, es un wok con fideos que no sé qué'... Le metí un chamuyo. Se lo comió y mentira, se comió un alto guiso de cuando yo era chiquita", aseguró, haciendo estallar de risa a todos en el estudio.

El desconcertante pedido de Barby Franco a Fernando Burlando para la pieza de su hija

La pareja se prepara para recibir a su hija.

A pesar de sus diferentes orígenes, la modelo y el abogado de La Plata no podrían mostrarse más conformes con la familia que están construyendo; familia que se está por expandir. Barby ya se encuentra avanzada en su embarazo, y en la casa Burlando se están haciendo las preparaciones pertinentes para recibir a la criatura.

En su paso reciente por "Socios del espectáculo (eltrece)", Burlando compartió el sorprendente detalle que su pareja pidió para la habitación de su nena con el objetivo de replicar algunos detalles del hogar en el que creció. Barby pidió que una parte del techo de la habitación de la pequeña fuera de chapa para que escuche el ruido de la lluvia, algo que la hacía muy feliz durante su infancia.

En el piso destacaron que Barby está en cada detalle. "Estoy metida mal... Yo vengo con la mochila que de chiquita no tuve nada... Ni regalos ni juguetes. No sabía lo que era cambiar las zapatillas... Y estoy con esa carga de cómo educarla y el miedo de cómo decirle que no cuando me diga si puede tener algo", expresó reflexiva.