No se puede negar que Silvina Scheffler, es una de los ex participantes de Gran Hermano que supo mantenerse dentro de los medios de comunicación a lo largo de más de 10 años. Debido a su carisma, no solo conquistó cientos de seguidores, sino que también enamoró al conocido capocómico, Nito Artaza, con quien tuvo un largo noviazgo que la llevó a participar en "Bailando por un sueño" y hasta trabajó en el Senado de la Nación. Si bien se separó del actor, actualmente continua vigente y se destaca como modelo y personal trainer.

El canal de las pelotas, Telefe, confirmó que el 17 de octubre iniciara una nueva entrega del reality más popular del mundo y como no podía faltar, las redes sociales trajeron al recuerdo aquellos personajes que marcaron el transcurso del programa desde su primera emisión en 2001. Mientras algunos "hermanitos" siguen vigentes en el ambiente artístico, otros dieron un vuelco de 365° en sus vidas y se alejaron por completo de la pantalla chica.

Silvina Scheffler entró a Gran Hermano con 27 años.

"La Profe" de Gran Hermano

Scheffler nació dentro de una familia muy humilde de la localidad de Las Claritas, Entre Ríos. Con poco más de 18 años, se fue a vivir a la ciudad de Colon para estudiar y se recibió de profesora de gimnasia. Se dedicaba a dar clases en su provincia natal, sin embargo, tras ver la convocatoria de la edición 2007 del reality, decidió probar suerte en Buenos Aires. Tras pasar varios castings, la joven quedo seleccionada y entro a la casa de Gran Hermano. Desde el momento uno fue bautizada como "La Profe", pero pese a su carisma, no fue muy "querida" por los demás hermanitos debido a que se negó a dar detalles sobre su vida personal.

Su paso por el programa fue mínimo, ya que fue la quinta eliminada, es decir, solo estuvo 34 días. A pesar del corto tiempo que se le dio para mostrarse, la entrerriana fue protagonista de algunos eventos que quedaron en la imaginación colectiva. Desde la obsesión con la dieta y el deporte, las insólitas charlas sobre sexo y hasta los llantos desconsolados porque se le terminó la crema para las estrías. Asimismo, también se destacó que tuvo un fugaz romance con su compañero, Pablo Espósito, que no prosperó tras la salida del juego.

La vida después de Gran Hermano

Tras salir de Gran Hermano, Silvina Scheffler, soñaba con mantener su trabajo dentro de los medios de comunicación. Así fue como comenzó a desarrollarse como modelo y fue la imagen de distintas marcas de ropa. También tuvo la gran posibilidad de desarrollarse como actriz y participó de distintas obras de teatro en la temporada de verano de Mar del Plata, Villa Carlos Paz y la mismísima Calle Corriente. Sin saber lo que le esperaba, en una de estas presentaciones, conoció al famoso actor y político, Nito Artaza. Tras varias citas, concretaron el noviazgo y se convirtieron en una de las parejas más populares del teatro.

Los enamorados se mostraban juntos en todo momento, por eso, ambos participaron en el "Bailando por un sueño 2015" y si bien no ganaron, tuvieron un fructífero paso por la competencia. Acompañando la carrera política del novio, Scheffler, entró a trabajar Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la Nación. Allí se desempeñaba como empleada administrativa y se capacitó en distintas áreas sociales.

Silvina y Nito fueron pareja por más de 4 años.

El presente de "La Profe"

Después de más de 4 años, Scheffler, se separó del actor en medio de muchos rumores de infidelidad del hombre con la famosa actriz y cantante, Cecilia Milone. Luego de este golpe duro, la mujer se volvió a reencontrar con su profesión deportiva y se dedicó de lleno a ella. Si bien se mantiene alejada de los programas del espectáculo, nunca abandonó el ambiente artístico y continúa trabajando como modelo.

Actualmente, La Profe tiene 40 años y diariamente comparte consejos sobre la Educación Física y la buena alimentación en redes sociales. En su perfil se describe como personal trainer, modelo, actriz y asesora de imagen.