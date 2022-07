Claudia Lapacó fue una estrella del teatro en los años 60 y 70 que, con el correr del tiempo, logró ganarse un lugar importantísimo en las telenovelas argentinas. Sin embargo, el gran amor de Rodolfo Bebán, sufrió un duro accidente que le puso un freno a su carrera ¿Qué es de la vida de la exitosa actriz?



Hija de un padre ruso y una madre francesa que huyeron hacia Argentina, exiliados por las problemáticas previas a la Segunda Guerra Mundial, Claudia nunca renegó de sus raíces. Si bien se crio en Caballito y Morón, cuando tuvo la oportunidad, postuló a una beca en Francia para terminar sus estudios como actriz y comenzar su larga trayectoria.

Una vez de regreso en el país, arrancó por el teatro. Desde joven supo que se dedicaría a la actuación, no obstante, su saltó a la fama llegó recién en 1966, cuando reemplazo a Bárbara Mujica en la legendaria novela “El amor tiene cara de mujer”. Ahí, conoció a su gran amor y padre de sus dos hijos, Rodolfo Bebán.

De esta interpretación en adelante, tuvo más de 40 participaciones en la televisión argentina y 60 en las salas más reconocidas del país. Su segundo gran éxito llegó a principios de los 70, cuando protagonizó el show “Nosotros somos tres”, junto a Carlos Perciavalle y Antonio Gasalla. Con el humorista continúo haciendo obras, hasta que una polémica los separo: Claudia acusó a Gasalla de maltrato, cuando ambos protagonizaban la obra “Más respeto que soy tu madre 2”.

Hoy no solo se recuerda por su paso en el teatro, sino en telenovelas como: El Chupete, Verano del 98, Resistiré, Naranja y media, Floricienta, Doble vida, Al límite, El Capo, La dueña, Historia clínica, Graduados, entre otros.

Claudia Lapacó, más de cien éxitos en teatros y TV.

Rodolfo Bebán, su gran amor

La actriz de 82 años conoció a Rodolfo cuando ambos compartían elenco en “El amor tiene cara de mujer”. La memorable novela tuvo cinco temporadas, pero recién ella se incorporó en 1966 y, de ahí en más, fue amor a primera vista. A los pocos meses se casaron y vivieron un romance muy intenso, donde fueron padres de Rodrigo y Diego.

“A Bebán lo conocí cuando él aún no era famoso. No me enamoré de la estrella, me enamoré del hombre. Para mí fue hermoso ver cómo surgía y se lo empezaba a reconocer”, contó Claudia en una entrevista. No obstante, su separación fue muy abrupta.

Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán enamorados.

Tras una infidelidad, ella decide dar un paso al costado: “El día que descubrí que él no estaba donde debía estar, puse fin a nuestro matrimonio. Yo era muy inocente, pero lo maravilloso es que a Bebán lo amé hasta el último día como si fuese el primero. Lloré y sufrí después de separarme, pero no estando con él”, expresó.

A pesar del fuerte amor, recién volvieron a reencontrarse 40 años después de separarse, cuando protagonizaron la obra de teatro “Filosofía de vida”, junto a Alfredo Arcón. En el medio, Claudia conoció a Sergio Velasco, con quien compartió diez años de su vida y espectáculos como: Ódienme o quiéranme, Payasada, Sexi-bon, Velasco Presidente y Mundialito Show.

Un duro accidente que le puso un freno a su carrera

La edad nunca fue una limitación para Claudia, ella siguió protagonizando éxitos tanto en la TV como en el teatro. Sin embargo, el 11 de noviembre de 2021 sufrió un ACV que le impidió continuar su carrera. Esa mañana, fue encontrada inconsciente dentro de su auto, cuando regresaba de ayudar a su hijo Rodrigo Tilli, en una mudanza.

La actriz fue ingresada al Hospital Pirovano, donde los médicos le diagnosticaron un accidente cerebrovascular que fue atendido a tiempo y no dejó secuelas neurológicas de gravedad. “Fue algo milagroso”, sostuvo ella. En su entonces, estuvo una semana en terapia intensiva atada a la cama para que no se levantara.

Una vez recuperada, la actriz se propuso volver a su gran y verdadero amor, la actuación. Por eso, aceptó una propuesta de José María Muscarí para protagonizar “Perdida Mente”. Sin embargo, debido a la pandemia, la obra se retrasó y Claudia terminó abandonando el elenco sobre la fecha de estreno.

"Perdida Mente", obra dirigida por José María Muscarí.

“Pasó una cosa muy simple: yo tuve el año pasado un ACV. Por suerte, estuve internada 10 días y nunca más tuve nada, ni me quedaron secuelas. En la obra, a la protagonista se le pierde la mente... Es una jueza que descubre que tiene Alzheimer. Yo no tenía ganas de jugar con ese tema en el escenario. Es el único motivo por el cual le tuve que decir que no”, explicó.

Desde su accidente, Claudia Lapacó no realizó ninguna nueva actuación. Y si bien, tiene como prioridad su salud, comenzó a resonar su nombre en una ficción protagonizada por Luciano Castro, llamada “Amor”, la cual todavía no tiene fecha de estreno. ¿Será el regreso de la exitosa estrella?