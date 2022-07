Jorge Martínez es un destacado actor argentino con 52 años de carrera que incluyen decenas de películas y telenovelas que lo llevaron a transformarse en uno de los galanes más importantes de los 80. Hoy, sin embargo, se encuentra fuera de la vida pública.

Nacido el 24 de marzo de 1947 en el barrio porteño de Constitución, pasó toda su infancia en el barrio de Caballito, y de ahí su gran apego al club Ferrocarril Oeste. En su juventud, incursionó en la carrera de Arquitectura, la cual dejó para dedicarse a la actuación.

En el rubro, comenzó con los estudios junto a Agustín Alezzo, Carlos Gandolfo y Augusto Fernandes. Tuvo su primera película en el año 1971, cuando participó del rodaje de Pájaro Loco. En teatro, en tanto, debutó de la mano de Mirtha Legrand, en 40 kilates.

Ya en la pantalla chica, fue protagonista de grandes ficciones que protagonizó con destacadas actrices. Algunos de los nombres de las series son La extraña dama, El extraño retorno de Diana Salazar, Micaela, Verónica, el Rostro del Amor y María de nadie; mientras que compartió escena con Luisa Kuliok, Grecia Colmenares, Jeanette Rodríguez y Verónica Castro.

Jorge Martínez en La extraña dama.

Vale mencionar, además, que en televisión también se destacó en la telenovela Cuatro hombres para Eva, la cual compartió junto a otros destacados galanes y actores como Rodolfo Bebán, Jorge Barreiro, José María Langlais y Eduardo Rudy.

Su posicionamiento no solo como actor sino como galán lo llevó al exterior, donde realizó trabajos en Estadios Unidos, Italia, México y Puerto Rico. “Viví una vida muy bien vivida, me rodeé de figuras como Muhammad Ali, Al Pacino, Robert De Niro, Arnold Schwarzenegger”, dijo en una entrevista a La Nación el año pasado.

Jorge Martínez junto a Raffaella Carrá.

Qué es de la vida de Jorge Martínez

En aquella entrevista, el galán de los 80 confesó que se encuentra fuera de la vida pública, cansado del ritmo que llevó durante tantos años. “En un momento me acostumbré a eso y me parecía lo normal. Pero no extraño esa vida, al contrario, estoy feliz así, solitario escribiendo mi libro”, comentó.

Es que Martínez se encuentra escribiendo sus memorias junto a su editor, Alfredo Bernardi. Por ello, se encuentra fuera de la escena actualmente. “Me fui despidiendo de a poco. Lo último que hice en teatro fue Viva la vida, antes de la pandemia, con Nora Cárpena, Mercedes Carreras, Rodolfo Ranni y Alberto Martín. Y con la pandemia nos despedimos. No hace tanto que no hago nada”, sostuvo.

“Veo que en televisión ya no hay ficción, sino entretenimiento con acompañantes, azafatas, azafatos. Y no es lo que quiero. Ya no se hacen las grandes producciones de otros tiempos. Posiblemente, me retire con alegría y con nostalgia también. Así como alguna vez dejé el tenis y también la actuación para ser director y productor, estoy pensando en la despedida. No lo tengo tan seguro, pero por ahí va la cosa”, recalcó.

Y concluyó: “Pienso que tuve una linda vida, que disfruté esos momentos y ya no los extraño. Pero en 52 años de carrera me di todos los gustos”.